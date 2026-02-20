Жительница Актау получила ожог толстой кишки после «лечения» народным средством

В Актау женщина получила ожог толстой кишки после клизмы с водой и уксусом. Эндоскопист Роллан Елеусинов отметил, что медиков тревожит растущая тенденция обращения жителей к сомнительным средствам народной медицины с сопутствующим отсутствием понимания возможных рисков для здоровья, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

По словам Роллана Елеусинова, подобные случаи в последнее время фиксируются всё чаще.

На этой неделе к специалисту обратилась жительница Актау для прохождения процедуры колоноскопии. Во время обследования врач обнаружил ожоги слизистой оболочки толстой кишки.

Пациентка рассказала, что узнала от знакомых о «народном» способе лечения запоров. Она самостоятельно приготовила раствор воды с уксусом, нарушив пропорции, и сделала клизму, что в итоге привело к повреждению кишечника, - пояснил врач.

Пациентке было назначено лечение, однако от госпитализации в больницу она отказалась.

Как отметил врач, многие люди продолжают доверять непроверенным советам, не задумываясь о рисках. Между тем даже безобидные на первый взгляд методы могут привести к серьёзным осложнениям.

Специалист призывает жителей города не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью к квалифицированным врачам.

