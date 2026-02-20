18+
20.02.2026, 15:53

Жительница Актау получила ожог толстой кишки после «лечения» народным средством

Общество 0 980 Лиана Рязанцева

В Актау женщина получила ожог толстой кишки после клизмы с водой и уксусом. Эндоскопист Роллан Елеусинов отметил, что медиков тревожит растущая тенденция обращения жителей к сомнительным средствам народной медицины с сопутствующим отсутствием понимания возможных рисков для здоровья, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По словам Роллана Елеусинова, подобные случаи в последнее время фиксируются всё чаще.

На этой неделе к специалисту обратилась жительница Актау для прохождения процедуры колоноскопии. Во время обследования врач обнаружил ожоги слизистой оболочки толстой кишки.

Пациентка рассказала, что узнала от знакомых о «народном» способе лечения запоров. Она самостоятельно приготовила раствор воды с уксусом, нарушив пропорции, и сделала клизму, что в итоге привело к повреждению кишечника, - пояснил врач.

Пациентке было назначено лечение, однако от госпитализации в больницу она отказалась.

Как отметил врач, многие люди продолжают доверять непроверенным советам, не задумываясь о рисках. Между тем даже безобидные на первый взгляд методы могут привести к серьёзным осложнениям.

Специалист призывает жителей города не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью к квалифицированным врачам.

Напомним, ранее в Актау врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы извлекли из легких восьмилетнего мальчика колпачок от ручки.

3
5
0
Комментарии

myxa
myxa
Все потому-что в Актау почти нет компетентных специалистов или цены на консультацию заоблачные. Все более грамотные давно уехали в Алматы или Астаны, куда и едут лечится у кого еще есть какие-то деньги. В Актау люди не верят врачам от слова совсем. Вот и занимаются само-лечением. Так что нечему удивляться.
20.02.2026, 12:29
