Ловись, рыбка! Сколько морских биоресурсов можно выловить в Мангистау в этом году

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области озвучили лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных на 2026 год, передаёт Lada.kz .

Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства распределила квоту на изъятие рыбных ресурсов и других обитателей Каспийского моря в пределах Мангистауской области с 1 января по 31 декабря 2026 года на закреплённых рыбохозяйственных участках области.

Так, в пределах Мангистауской области установлена квота: 53 тонны судака, 136 тонн сазана, 210 тонн кутума, 106 тонн воблы, 35 тонн леща, 37 376 тонн кильки (из них 3 300 тонн анчоусовидной), 145 тонн каспийского пузанка, 246 тонн большеглазого пузанка, 164 тонны круглоголового пузанка, 1 920 тонн кефали и 18,8 тонны раков.

В итоге в этом году к вылову в мангистауской акватории Каспия разрешено 43 709 тонн биоресурсов.

Для промыслового лова необходимо получить разрешение в управлении рыбного хозяйства Мангистауской области, а также пограничные пропуска на выход в море.

Наличие всех разрешительных документов даёт право заниматься промысловым ловом в течение текущего года.