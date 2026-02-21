Ловись, рыбка! Сколько морских биоресурсов можно выловить в Мангистау в этом году

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области озвучили лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных на 2026 год, передаёт Lada.kz.
Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства распределила квоту на изъятие рыбных ресурсов и других обитателей Каспийского моря в пределах Мангистауской области с 1 января по 31 декабря 2026 года на закреплённых рыбохозяйственных участках области.
Так, в пределах Мангистауской области установлена квота: 53 тонны судака, 136 тонн сазана, 210 тонн кутума, 106 тонн воблы, 35 тонн леща, 37 376 тонн кильки (из них 3 300 тонн анчоусовидной), 145 тонн каспийского пузанка, 246 тонн большеглазого пузанка, 164 тонны круглоголового пузанка, 1 920 тонн кефали и 18,8 тонны раков.
В итоге в этом году к вылову в мангистауской акватории Каспия разрешено 43 709 тонн биоресурсов.
Для промыслового лова необходимо получить разрешение в управлении рыбного хозяйства Мангистауской области, а также пограничные пропуска на выход в море.
Наличие всех разрешительных документов даёт право заниматься промысловым ловом в течение текущего года.
«Напоминаем, что введены ограничения и запреты на пользование объектами животного мира, их частями и дериватами, установлены места и сроки их использования. В частности, такой запрет действует на островах Мангышлакского архипелага и прилегающем побережье от мыса Тюбкараган до мыса Бурыншик акватории казахстанского сектора Каспийского моря - с 15 ноября по 15 марта», - проинформировала главный специалист управления рыбинспекции Гульнур Абдигалиева.
