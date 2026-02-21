Сколько зарабатывают таксисты в Мангистау

В Мангистауской области растёт количество пассажиров, как и заработок таксистов. Цены за год тоже стали выше, передаёт Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.
За 2025 год казахстанские такси перевезли 174,5 млн пассажиров - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Отмечается, что рынок такси в Казахстане крайне неравномерно распределён по регионам. В Алматы и Астане суммарно перевезли 60,7 млн человек из всех 174,5 млн пассажиров по стране, то есть более трети общего пассажиропотока. Лидером стал Алматы — 33,2 млн человек. Астана заняла второе место (27,6 млн человек), а Алматинская область - третье (13,7 млн человек). Примечательно, что в Мангистауской области с населением 800 тысяч человек за год пассажирами совершено 12,1 млн поездок, а в Шымкенте при населении почти 1,3 млн - 10,4 млн.
Совокупный доход предприятий такси по всему Казахстану за 2025 год составил 186,1 млрд тенге. В Мангистауской области этот показатель - 7,1 млрд тенге.
В Мангистау за год поездка стала дороже на 10 %.
Чтобы разбавить сухие данные статистики, мы узнали у одного из таксистов Актау, сколько ему удаётся зарабатывать на одном из агрегаторов автоперевозчиков. На условиях анонимности он поделился информацией о своих доходах:
«Я работаю с 21:00 до 09:00 утра. За это время зарабатываю на руки 14 тысяч тенге. Отсюда вычитаются расходы - заправка машины, перекус, сигареты. Остаётся примерно 10 тысяч тенге. Грубо говоря, если в месяц я работаю 20 дней, то получается 200 тысяч тенге. Работа зависит от сезона: например, в январе и до середины февраля заказов было мало. Сейчас во время оразы снова сократится количество заказов. Врать не буду - в праздники мы хорошо зарабатываем: Новый год, 8 марта, майские и так далее. Летом тоже неплохо - наплыв туристов играет большую роль».
