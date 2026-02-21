18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.02.2026, 09:59

Сколько зарабатывают таксисты в Мангистау

Общество 0 4 609 Ольга Максимова

В Мангистауской области растёт количество пассажиров, как и заработок таксистов. Цены за год тоже стали выше, передаёт Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта envato.com
Иллюстративное фото с сайта envato.com

За 2025 год казахстанские такси перевезли 174,5 млн пассажиров - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Отмечается, что рынок такси в Казахстане крайне неравномерно распределён по регионам. В Алматы и Астане суммарно перевезли 60,7 млн человек из всех 174,5 млн пассажиров по стране, то есть более трети общего пассажиропотока. Лидером стал Алматы — 33,2 млн человек. Астана заняла второе место (27,6 млн человек), а Алматинская область - третье (13,7 млн человек). Примечательно, что в Мангистауской области с населением 800 тысяч человек за год пассажирами совершено 12,1 млн поездок, а в Шымкенте при населении почти 1,3 млн - 10,4 млн.

Совокупный доход предприятий такси по всему Казахстану за 2025 год составил 186,1 млрд тенге. В Мангистауской области этот показатель - 7,1 млрд тенге.

В Мангистау за год поездка стала дороже на 10 %.

Чтобы разбавить сухие данные статистики, мы узнали у одного из таксистов Актау, сколько ему удаётся зарабатывать на одном из агрегаторов автоперевозчиков. На условиях анонимности он поделился информацией о своих доходах:

«Я работаю с 21:00 до 09:00 утра. За это время зарабатываю на руки 14 тысяч тенге. Отсюда вычитаются расходы - заправка машины, перекус, сигареты. Остаётся примерно 10 тысяч тенге. Грубо говоря, если в месяц я работаю 20 дней, то получается 200 тысяч тенге. Работа зависит от сезона: например, в январе и до середины февраля заказов было мало. Сейчас во время оразы снова сократится количество заказов. Врать не буду - в праздники мы хорошо зарабатываем: Новый год, 8 марта, майские и так далее. Летом тоже неплохо - наплыв туристов играет большую роль».

12
23
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь