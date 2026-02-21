Сколько зарабатывают таксисты в Мангистау

В Мангистауской области растёт количество пассажиров, как и заработок таксистов. Цены за год тоже стали выше, передаёт Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz .

Иллюстративное фото с сайта envato.com

За 2025 год казахстанские такси перевезли 174,5 млн пассажиров - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Отмечается, что рынок такси в Казахстане крайне неравномерно распределён по регионам. В Алматы и Астане суммарно перевезли 60,7 млн человек из всех 174,5 млн пассажиров по стране, то есть более трети общего пассажиропотока. Лидером стал Алматы — 33,2 млн человек. Астана заняла второе место (27,6 млн человек), а Алматинская область - третье (13,7 млн человек). Примечательно, что в Мангистауской области с населением 800 тысяч человек за год пассажирами совершено 12,1 млн поездок, а в Шымкенте при населении почти 1,3 млн - 10,4 млн.

Совокупный доход предприятий такси по всему Казахстану за 2025 год составил 186,1 млрд тенге. В Мангистауской области этот показатель - 7,1 млрд тенге.

В Мангистау за год поездка стала дороже на 10 %.

Чтобы разбавить сухие данные статистики, мы узнали у одного из таксистов Актау, сколько ему удаётся зарабатывать на одном из агрегаторов автоперевозчиков. На условиях анонимности он поделился информацией о своих доходах: