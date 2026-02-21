После взрыва в Кызылсае семья требует привлечь «глухих» чиновников к ответственности

В Мангистауской области семья, оставшаяся без жилья после мощного взрыва газа, требует привлечь виновных к ответственности. Трагедию можно было предотвратить, говорят жильцы, ведь ещё до взрыва они предупреждали о неполадках в системе газоснабжения, передаёт Lada.kz со ссылкой на Информбюро 31 .

Место взрыва газа. Стоп-кадр из видео Информбюро 31

По словам родственников, они заранее предупреждали ответственных лиц о неисправности в газопроводе. Однако, как утверждает семья, специалисты не обратили внимания на обращения, что в итоге привело к чрезвычайной ситуации.

Эти кадры сняты сразу после взрыва. Видно, что крыша дома обрушилась внутрь, окна выбиты, кирпичи разбросаны в разные стороны. Одним словом, жилище полностью разрушено.

70-летняя пенсионерка утром включила газовую плиту, после чего произошёл взрыв, и дом мгновенно охватило пламя. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что входную дверь отбросило к сараю.

В доме находились супруги-пенсионеры, их 45-летний сын и внук. Есен Отемаганбетов до сих пор с ужасом вспоминает события того дня.

«На меня упал камень, я повредил поясницу. Когда выбежал к выходу, дом уже полностью обрушился. Я сразу побежал внутрь и вынес брата. К счастью, на него ничего не упало, но руки и ноги были сильно обожжены», - вспоминает Есен Отемаганбетов, житель села Кызылсай.

70-летняя женщина, оказавшаяся под завалами, скончалась в больнице. Шестиклассник получил тяжёлые ожоги. Сейчас подросток не может самостоятельно ходить и обучается дистанционно. Потеряв мать и лишившись единственного дома, члены семьи с горечью говорят, что предупреждали о неисправности газовой трубы, но их никто не услышал.

«Мы сообщили о неисправности за три дня до взрыва, но за эти три дня никто не приехал. Проблема была в жёлтом шланге, который подключён к газовой плите - именно там произошла утечка. Я хочу, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Кроме того, у нас есть организация ВДГО, но из-за отсутствия должного контроля с их стороны и случилась трагедия. Они приходят к нам всего раз в год», - говорит Маржангуль Отемаганбетова, жительница села Кызылсай.

Аким села Кызылсай Канат Куатбайулы сообщил, что совместно с представителями компании, отвечающей за газоснабжение, будет выясняться точная причина трагедии, произошедшей два месяца назад.

«По факту взрыва от имени городского акимата направлено письмо обслуживающей компании. Пока обратной связи от них нет. Однако руководство компании перечислило около одного миллиона тенге в фонд помощи пострадавшей семье».

В акимате заявили, что окажут семье всестороннюю поддержку. Полиция возбудила уголовное дело по факту «выполнения работ или оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Представители компании, отвечающей за газоснабжение, сообщили, что не будут давать комментариев до окончания следствия..

Напомним, взрыв газа в жилом доме в селе Кызылсай произошел 20 декабря 2025 года.