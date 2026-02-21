Как торговали в Мангистау в прошлом году

В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области предоставили информацию о товарообороте за 2025 год, а также рассказали, куда жители тратили больше - на продукты или непродовольственные товары, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей, за последние пять лет товарооборот вырос почти в три раза. В 2021 году товарооборот составлял 481,1 млрд тенге, в 2022-м - 687,3 млрд тенге, в 2023 году - 980,9 млрд тенге, а в 2025 году - 1278,2 млрд тенге.

Оптовая торговля составила 685,7 млрд тенге. В общем объеме оптовой торговли доля продовольственных товаров - 52,7% (361,1 млрд тенге), непродовольственных - 47,3% (324,5 млрд тенге). По сравнению с 2024 годом продовольствия реализовали на 5,6% больше, а непродовольственных товаров – на 20%.

В розницу за год наторговали на 584,9 млрд тенге. Большая часть (65,3% или 381,7 млрд тенге) пришлась на непродовольственные товары. Доля продуктов составила 34,7% или 203,2 млрд тенге.

В Мангистауской области насчитывается 2182 торговых объекта: три гипермаркета, 239 супермаркетов и 360 минимаркетов, а также 1 550 магазинов у дома и 43 рынка (19 специализированных и 24 универсальных).

Одной из причин увеличения товарооборота является увеличение торговых площадей почти в два раза – с 295 198 квадратных метров в 2021 году до 516 924 квадратов в 2026-м.

Согласно подсчетам органов статистики, в Мангистау за прошлый год продукты подорожали на 11,9%, непродовольственные товары – на 11,5%, а платные услуги – на 8,7%.