Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.02.2026, 16:27

Жителя Мангистау судили за подделку диплома

Общество Ольга Максимова

Житель Тупкараганского района при устройстве на работу предоставил поддельный диплом ВУЗа. Спустя два года проверка выявила подлог, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото gov.kz
Иллюстративное фото gov.kz

Согласно материалам дела, на скамье подсудимых оказался 26-летний житель села Саин Шапагатов. Он был обвинён в совершении уголовного проступка — использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 385 УК РК).

При трудоустройстве на военную службу подсудимый предоставил копию диплома Казахской академии спорта и туризма от 30 июня 2022 года по специальности «физическая культура и спорт», а также собственноручно указал в пункте 8 анкеты, что окончил указанное высшее учебное заведение.

Однако проверка, проведённая 2 декабря 2025 года, показала, что данный диплом является поддельным. Согласно данным, предоставленным академией, гражданину диплом по специальности «физическая культура и спорт» не выдавался. Экспертиза установила, что документ об окончании высшего учебного заведения был изготовлен с использованием лазерного принтера и плоской печати. Бланк указанного диплома не соответствует бланку Казахской академии спорта и туризма, а оттиски печатей на дипломе и приложении (транскрипте) выполнены разными клише.

Подсудимый полностью признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Актауский городской суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 86 500 тенге. Также в Фонд компенсации потерпевшим было взыскано 19 660 тенге.

