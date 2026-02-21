Жителя Мангистау судили за подделку диплома

Житель Тупкараганского района при устройстве на работу предоставил поддельный диплом ВУЗа. Спустя два года проверка выявила подлог, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото gov.kz

Согласно материалам дела, на скамье подсудимых оказался 26-летний житель села Саин Шапагатов. Он был обвинён в совершении уголовного проступка — использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 385 УК РК).

При трудоустройстве на военную службу подсудимый предоставил копию диплома Казахской академии спорта и туризма от 30 июня 2022 года по специальности «физическая культура и спорт», а также собственноручно указал в пункте 8 анкеты, что окончил указанное высшее учебное заведение.

Однако проверка, проведённая 2 декабря 2025 года, показала, что данный диплом является поддельным. Согласно данным, предоставленным академией, гражданину диплом по специальности «физическая культура и спорт» не выдавался. Экспертиза установила, что документ об окончании высшего учебного заведения был изготовлен с использованием лазерного принтера и плоской печати. Бланк указанного диплома не соответствует бланку Казахской академии спорта и туризма, а оттиски печатей на дипломе и приложении (транскрипте) выполнены разными клише.

Подсудимый полностью признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Актауский городской суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 86 500 тенге. Также в Фонд компенсации потерпевшим было взыскано 19 660 тенге.