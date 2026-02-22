В Актау в месяц Рамазан будет курсировать бесплатный автобус после таравих-намаза

В Актау в священный месяц Рамазан акиматом города организовано бесплатное курсирование общественного транспорта после таравих-намаза. Инициатива направлена на создание благоприятных условий для жителей и обеспечение комфортного возвращения домой после вечернего богослужения, передаёт Lada.kz по нформации пресс-службы акимата города.

Фото акимата Актау. Улучшено с помощью ИИ

Маршрут автобуса начинается от областной мечети «Бекет Ата», расположенной в 26-м микрорайоне, и охватывает верхние микрорайоны города. Предполагается, что это позволит горожанам безопасно и удобно добираться до своих домов в позднее время.

Бесплатный автобус будет ежедневно выходить на линию сразу после завершения таравих-намаза и курсировать по установленному маршруту. Проект будет реализован в течение всего месяца Рамазан.