Молодёжь Актау повторила танцевальный тренд Мота прямо на рынке города

В социальных сетях распространилось видео, снятое на одном из рынков Актау: группа молодых людей в строгих деловых костюмах исполнила популярный танцевальный тренд под песню российского исполнителя Мота прямо между торговыми прилавками. Ролик быстро набрал просмотры и вызвал активное обсуждение среди горожан. Корреспондент Lada.kz связался с администрацией рынка, чтобы узнать, как проходили съёмки.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ на основе стоп-кадра

По словам администратора рынка Кырмызы Жумагали, инициатива исходила от самих участников.

«Пришла в кабинет, говорит: „Дайте, пожалуйста, разрешение буквально на три минуты снять видеоролик и уйти. Костюмы есть, музыка с собой. Ненадолго.“ Я не смогла отказать, дети же. Сказала: главное, чтобы ваши действия не мешали покупателям. В итоге они расположились между прилавками, все детки одеты в строгом деловом стиле, быстро отсняли. Видимо, репетировали. Потом мне прислали видео. Получилось здорово. И мне, и нашим продавцам, и посетителям очень понравилось. Они сказали, что танцуют в группе Hype Models», - рассказала администратор ТОО «Магаш».

Как уточнили в администрации, съёмки заняли всего несколько минут и не мешали работе торговых точек и покупателям. По словам очевидцев, молодые люди вели себя корректно, а сама атмосфера получилась скорее праздничной, чем вызывающей.

Тренд под строчку «пьяный молодой - в бары как домой» получил широкую популярность в странах СНГ. Участники подобных роликов исполняют синхронные танцы, нередко используя подручные предметы — тряпки, полотенца или элементы одежды - и выкладывают юмористические видео в соцсети. Такие публикации собирают тысячи и даже миллионы просмотров.

В этот раз площадкой для съёмок стал один из самых оживлённых рынков города, что придало ролику особый колорит и вызвало живой отклик у пользователей.