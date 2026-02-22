В Мангистау скончался заслуженный работник атомной отрасли Сергей Зленко

Пресс-служба ТОО «МАЭК» с прискорбием сообщила о безвременном уходе из жизни заслуженного работника атомной отрасли Казахстана I, II и III степени РУ БН-350 Сергея Васильевича Зленко, передаёт Lada.kz.

фото со страницы @maek_kz коллаж сгенерирован ИИ

Сергей Васильевич ушел из жизни 21 февраля 2026 года. Он посвятил свою жизнь развитию отечественной атомной энергетики. Трудовой путь начал слесарем-ремонтником и, благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу, вырос до руководителя спецводоочистки РУ БН-350. За годы работы он заслужил искреннее уважение коллег, высокий авторитет и признание в профессиональной среде.

Его отличали принципиальность, глубокие знания, умение принимать взвешенные решения и готовность делиться опытом с молодыми специалистами. Для многих он был не только руководителем, но и наставником.

Коллектив и Совет ветеранов ТОО «МАЭК» выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича.