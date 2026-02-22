18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.02.2026, 13:58

Бесплатно и без записи: в Актау, Жанаозене и Бейнеу приём проведут детские кардиохирурги из столицы

Общество 0 449 Наталья Вронская

В Мангистауской области пройдёт бесплатная консультация для детей с врождёнными пороками сердца. С 25 по 27 февраля 2026 года специалисты клиники детской кардиохирургии Национального научного медицинского центра проведут выездной приём для маленьких пациентов, передаёт Lada.kz.

фото с сайта app.envato.com
фото с сайта app.envato.com

Консультации будут проводить детский кардиохирург Бауыржан Туякбаев и кардиолог, врач функциональной диагностики Асия Ахмолдаева. Приём организован для детей с врождёнными пороками сердца (ВПС) и направлен на своевременную диагностику и определение дальнейшей тактики лечения.

В среду, 25 февраля, специалисты примут пациентов в Актау на базе областной детской больницы (25-й микрорайон, здание 50).

В четверг, 26 февраля, консультации состоятся в Жанаозене в многопрофильной больнице (микрорайон Шанырак, 48/7).

В пятницу, 27 февраля, приём пройдёт в Бейнеуской районной больнице по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Тобанияза Альниязулы, 1Д.

Приём будет осуществляться бесплатно в порядке живой очереди. Для получения консультации родителям необходимо иметь при себе результаты ЭКГ и ЭхоКГ, а также сообщить точный вес и рост ребёнка. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 701 284 3668.

Организаторы призывают родителей не упустить возможность показать ребёнка опытным специалистам и своевременно получить профессиональные рекомендации.

