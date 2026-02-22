В Актау взялись за пешеходную инфраструктуру

В Актау началось строительство новых пешеходных дорожек в ряде микрорайонов города. Работы проводятся с целью обеспечения безопасного и удобного передвижения жителей, а также упорядочения пешеходных потоков во дворах и вдоль жилых домов, передаёт Lada.kz по информациии Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области

В настоящее время обустройство тротуаров ведётся в 13, 17 и 39 микрорайонах. Проекты предусматривают укладку современных пешеходных дорожек с учётом действующих стандартов, а также благоустройство прилегающих территорий.

Ожидается, что новые тротуары повысят уровень безопасности, создадут комфортные условия для ежедневных прогулок, передвижения родителей с колясками, пожилых людей и школьников.

Развитие пешеходной инфраструктуры в Актау будет осуществляться поэтапно. В дальнейшем работы планируется продолжить и в других микрорайонах города.