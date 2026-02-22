Республиканский конкурс «Шекара аруы – 2026»: мангистаусцев призывают поддержать Аружан Ержанкызы

В преддверии Международного женского дня, с 10 по 23 февраля 2026 года, проходит республиканский видеоконкурс «Шекара аруы – 2026» среди жён военнослужащих Пограничной службы. Проект направлен на популяризацию семейных ценностей, поддержку жен военнослужащих и укрепление имиджа Пограничной службы Казахстана, передаёт Lada.kz.

фото из личного архива семьи

Мангистаускую область в конкурсе представляет Аружан Ержанкызы - участница под номером 8. Она является супругой офицера Пограничной службы КНБ РК, заместителя начальника пограничного отделения, старшего лейтенанта. Вместе с мужем она не первый год живёт и несёт службу на заставе, оставаясь для него надёжным тылом и поддержкой.

Супруг Аружан круглосуточно выполняет задачи по охране государственной границы Казахстана, а она, несмотря на сложности жизни на пограничной заставе, сохраняет оптимизм и уверенность, следуя за мужем туда, куда направит Родина.

Аружан Ержанкызы - медицинский работник и активная спортсменка. В посёлке Акжигит Бейнеуского района она основала волейбольную команду, которая уже стала призёром различных спортивных спартакиад. Земляки отмечают её отзывчивость, доброту и скромность, а также крепкий внутренний стержень и преданность семейным и национальным традициям.

«Стойко, плечом к плечу нести службу с честью и достоинством, чтить устав и традиции, преодолевать все тяготы и лишения вместе с супругом на границе в современном мире способна далеко не каждая», - говорит знакомая с семьёй Индира Дангулбекова.

Жителей Мангистауской области призывают поддержать участницу и проголосовать за нее в официальном Telegram-канале конкурса. Поддержка земляков может стать важным вкладом в общую победу представительницы региона. Голосование продлится до 9 утра 23 февраля.