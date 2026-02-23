Из-за непогоды закрыта дорога Актау – Шетпе

Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области сообщила о временном закрытии автодороги Актау – Шетпе, передает Lada.kz.
Ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий. В регионе наблюдаются осадки в виде дождя и снега, местами идет град, на проезжей части образуется гололед, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Водителей просят воздержаться от выезда на данном направлении до стабилизации погодной обстановки и официального открытия трассы. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Полиция призывает автомобилистов соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.
