Сирены взвоют в Мангистау 25 февраля

Фото предоставлено ДЧС Мангистауской области

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, 25 февраля под руководством ведомства состоится проверка системы оповещения.

Учения пройдут по теме: «Подготовка и ведение спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода 2026 года».

В рамках проводимых мероприятий в указанный день в 11:00 часов будут включены сирено-речевые устройства.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Проверка носит плановый характер.

В ДЧС поблагодарили жителей за понимание.