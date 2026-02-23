Сирены взвоют в Мангистау 25 февраля

В Мангистауской области 25 февраля проведут проверку системы оповещения, передает Lada.kz.
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, 25 февраля под руководством ведомства состоится проверка системы оповещения.
Учения пройдут по теме: «Подготовка и ведение спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода 2026 года».
В рамках проводимых мероприятий в указанный день в 11:00 часов будут включены сирено-речевые устройства.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Проверка носит плановый характер.
В ДЧС поблагодарили жителей за понимание.
Комментарии0 комментарий(ев)