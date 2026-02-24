В Мангистау зафиксирован спад инфицирования ВИЧ

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе стабильная. По словам Зарины Беркалиевой, заведующей отделом эпидемиологического надзора областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции, отмечается снижение показателя инфицирования, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В 2025 году в Мангистауской области было зарегистрировано 62 случая ВИЧ-инфекции: среди иностранных граждан – семь, среди граждан РК – 62 факта.

В 2024 году отмечено 69 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан – семь фактов, среди граждан РК – 62 случая, отмечается снижение регистрации ВИЧ-инфекции среди граждан РК на 10 случаев или на 16,1%. В январе 2026 года зафиксировано шесть фактов инфицирования: один заболевший – это иностранный гражданин, пять случаев приходится на граждан РК, - прокомментировала Зарина Беркалиева.

С ее слов, ВИЧ-инфекция выявлена у взрослых в возрасте с 19 лет до 70 лет. По социальному статусу в 50,0% инфекция выявлена среди работающих граждан.

За счет тестирования половых партнеров беременных женщин в 2025 году тестирование сравнительно с 2024 годом возросло на 12,0%.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию является бесплатным как для граждан РК, так и иностранных граждан. Анализ можно сдать в поликлинике по месту прикрепления или в областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

За бесплатной консультацией и тестированием на ВИЧ-инфекцию обращаться по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170.

Контактный телефон: +7 (7292) 30-10-40.