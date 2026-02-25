18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 08:30

В Актау открылся специальный фронт-офис для студентов-волонтеров

Общество 0 1 380 Гульмира Садырова

Областной центр развития технического и профессионального образования при управлении образования Мангистауской области выступил с масштабной инициативой в рамках Международного года волонтеров. При центре открыт специальный фронт-офис по координации волонтерской деятельности. Об этом рассказал руководитель центра Мирсат Измухамедов.

На открытии центра. Фото предоставила Г.Кушанова
На открытии центра. Фото предоставила Г.Кушанова

По ее словам, инициатива направлена на системное развитие волонтерского движения в организациях технического и профессионального, послесреднего образования региона. Основная цель фронт-офиса – повышение гражданской активности студентов колледжей, формирование социальной ответственности и вывод культуры добровольчества на новый уровень.

В рамках годового плана в области будет реализован ряд содержательных проектов. Один из них – проект VolunSkills, направленный на обучение новых волонтеров и развитие их навыков. В рамках проекта при участии общественного фонда «Ұлттық волонтерлік желі» («Национальная волонтерская сеть») будут организованы специальные обучающие курсы и практические тренинги. В результате повысится профессиональная и социальная компетентность добровольцев, - рассказал руководитель центра.

Мероприятие Teacher Puzzle Day, предназначенное для педагогов, как уверены организаторы, будет способствовать развитию креативного мышления и совершенствованию командной работы.

В благотворительном направлении будет реализован проект «Амал қоржыны». Инициатива пройдет в формате челленджа среди областных колледжей и предусматривает проведение различных благотворительных акций. Проект направлен на воспитание у молодежи чувства милосердия, отзывчивости и социальной ответственности. В дальнейшем все колледжи региона присоединятся к челленджу «Амал қоржыны» и окажут поддержку социально уязвимым категориям населения, - отметил Мирсат Измухамедов.

Для развития культуры дискуссии будет организована площадка EduVolunteer Debate. В ходе дебат-сессий преподаватели обсудят актуальные вопросы волонтёрской деятельности и предложат новые инициативы.

Проект Dostyk Team Building направлен на укрепление командного взаимодействия. Посредством тимбилдинговых игр и упражнений на доверие будет усилена связь между студентами и преподавателями.

Инновационный проект Voluntech Camp ориентирован на вовлечение молодёжи в социальные стартапы и волонтерские инициативы. В рамках семинаров будут развиваться стартап-идеи и реализовываться командные проекты. Это позволит интегрировать волонтерскую деятельность с современными технологиями.

С целью формирования экологической культуры будут организованы акции Green Challenge. Проведение субботников, посадка деревьев и другие экологические мероприятия повысят ответственность молодежи за окружающую среду.

В формате Volunteer Talk волонтеры смогут делиться опытом на неформальной дискуссионной площадке и вести открытый диалог. Это повысит их мотивацию и создаст условия для реализации новых идей.

По словам руководителя центра Мирсата Измухамедова, областные и местные мероприятия в сфере волонтерства будут планироваться и системно организовываться совместно с преподавателем Мангистауского туристического колледжа Гульнур Кушановой.

Открытие фронт-офиса, как сказал Мирсат Измухамедов, свидетельствует о переходе волонтёрского движения региона на новый этап развития. Инициативы, реализуемые в рамках Международного года волонтёров, будут способствовать развитию лидерских качеств молодёжи и расширению масштабов общественно полезной деятельности.

Студентам колледжа и молодежи области предоставляется всесторонняя ориентация по направлениям волонтёрской деятельности.

Основная цель центра – поддержка социальных инициатив молодежи, развитие волонтёрской деятельности и формирование проектной культуры. Студентам колледжа и молодежи области предоставляется всесторонняя ориентация по направлениям волонтёрской деятельности.

Во фронт-офисе оказываются следующие услуги:

  • консультирование по разработке волонтёрских проектов;
  • разъяснение путей реализации социальных идей;
  • методическая помощь в эффективном планировании и реализации проектов для молодежи, имеющей идеи;
  • предложение вариантов социально эффективного использования имеющихся средств при отсутствии собственной идеи;
  • обучение порядку написания заявок на малые гранты;
  • практическое обучение по оформлению проектов, постановке целей и задач, определению ожидаемых результатов и индикаторов.

Каждый активный гражданин сможет реализовать свою идею и принести пользу обществу.

По вопросам волонтерства можно обратиться в Мангистауский колледж туризма (амбассадор волонтёрского движения региона Гульнур Кушанова) по адресу: Актау, 23-й микрорайон, здание №8, кабинет №211.

Контактный телефон: +7 (702) 323-37-90.

