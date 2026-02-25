В Актау открылся специальный фронт-офис для студентов-волонтеров

Областной центр развития технического и профессионального образования при управлении образования Мангистауской области выступил с масштабной инициативой в рамках Международного года волонтеров. При центре открыт специальный фронт-офис по координации волонтерской деятельности. Об этом рассказал руководитель центра Мирсат Измухамедов.

На открытии центра. Фото предоставила Г.Кушанова

По ее словам, инициатива направлена на системное развитие волонтерского движения в организациях технического и профессионального, послесреднего образования региона. Основная цель фронт-офиса – повышение гражданской активности студентов колледжей, формирование социальной ответственности и вывод культуры добровольчества на новый уровень.

В рамках годового плана в области будет реализован ряд содержательных проектов. Один из них – проект VolunSkills, направленный на обучение новых волонтеров и развитие их навыков. В рамках проекта при участии общественного фонда «Ұлттық волонтерлік желі» («Национальная волонтерская сеть») будут организованы специальные обучающие курсы и практические тренинги. В результате повысится профессиональная и социальная компетентность добровольцев, - рассказал руководитель центра.

Мероприятие Teacher Puzzle Day, предназначенное для педагогов, как уверены организаторы, будет способствовать развитию креативного мышления и совершенствованию командной работы.

В благотворительном направлении будет реализован проект «Амал қоржыны». Инициатива пройдет в формате челленджа среди областных колледжей и предусматривает проведение различных благотворительных акций. Проект направлен на воспитание у молодежи чувства милосердия, отзывчивости и социальной ответственности. В дальнейшем все колледжи региона присоединятся к челленджу «Амал қоржыны» и окажут поддержку социально уязвимым категориям населения, - отметил Мирсат Измухамедов.

Для развития культуры дискуссии будет организована площадка EduVolunteer Debate. В ходе дебат-сессий преподаватели обсудят актуальные вопросы волонтёрской деятельности и предложат новые инициативы.

Проект Dostyk Team Building направлен на укрепление командного взаимодействия. Посредством тимбилдинговых игр и упражнений на доверие будет усилена связь между студентами и преподавателями.

Инновационный проект Voluntech Camp ориентирован на вовлечение молодёжи в социальные стартапы и волонтерские инициативы. В рамках семинаров будут развиваться стартап-идеи и реализовываться командные проекты. Это позволит интегрировать волонтерскую деятельность с современными технологиями.

С целью формирования экологической культуры будут организованы акции Green Challenge. Проведение субботников, посадка деревьев и другие экологические мероприятия повысят ответственность молодежи за окружающую среду.

В формате Volunteer Talk волонтеры смогут делиться опытом на неформальной дискуссионной площадке и вести открытый диалог. Это повысит их мотивацию и создаст условия для реализации новых идей.

По словам руководителя центра Мирсата Измухамедова, областные и местные мероприятия в сфере волонтерства будут планироваться и системно организовываться совместно с преподавателем Мангистауского туристического колледжа Гульнур Кушановой.

Открытие фронт-офиса, как сказал Мирсат Измухамедов, свидетельствует о переходе волонтёрского движения региона на новый этап развития. Инициативы, реализуемые в рамках Международного года волонтёров, будут способствовать развитию лидерских качеств молодёжи и расширению масштабов общественно полезной деятельности.

Студентам колледжа и молодежи области предоставляется всесторонняя ориентация по направлениям волонтёрской деятельности.

Основная цель центра – поддержка социальных инициатив молодежи, развитие волонтёрской деятельности и формирование проектной культуры. Студентам колледжа и молодежи области предоставляется всесторонняя ориентация по направлениям волонтёрской деятельности.

Во фронт-офисе оказываются следующие услуги:

консультирование по разработке волонтёрских проектов;

разъяснение путей реализации социальных идей;

методическая помощь в эффективном планировании и реализации проектов для молодежи, имеющей идеи;

предложение вариантов социально эффективного использования имеющихся средств при отсутствии собственной идеи;

обучение порядку написания заявок на малые гранты;

практическое обучение по оформлению проектов, постановке целей и задач, определению ожидаемых результатов и индикаторов.

Каждый активный гражданин сможет реализовать свою идею и принести пользу обществу.

По вопросам волонтерства можно обратиться в Мангистауский колледж туризма (амбассадор волонтёрского движения региона Гульнур Кушанова) по адресу: Актау, 23-й микрорайон, здание №8, кабинет №211.

Контактный телефон: +7 (702) 323-37-90.