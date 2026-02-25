Перед стартом сезона: проверки выявили нарушения на большинстве коммунальных пляжей Мангистау

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций особое внимание уделили подготовке к купальному сезону 2026 года. Как выяснилось, большинство коммунальных пляжей региона не полностью отвечают требованиям безопасности, сообщает Lada.kz .

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая 24 февраля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов совещания стала подготовка к предстоящему купальному сезону.

На сегодняшний день в области функционируют четыре спасательные станции. Однако из 13 коммунальных пляжей 10 не в полной мере соответствуют установленным требованиям безопасности.

По итогам проверок прошлого года был выявлен ряд нарушений, к ответственным лицам применены меры административного воздействия, наложены штрафы.

В связи с этим профильным службам предложено до начала предстоящего купального сезона обеспечить надлежащее оснащение пляжей, установить необходимые предупреждающие и информационные знаки, а также усилить разъяснительную работу среди населения.

Кроме того, на заседании обсудили состояние системы гражданской защиты, вопросы промышленной безопасности и внедрение единой дежурно-диспетчерской службы 112. В рамках проекта предусмотрено создание современного центра, объединяющего работу экстренных служб. Для его реализации запланирована подготовка инфраструктуры и техническое оснащение центра, а также организация защищённых каналов связи для его бесперебойного функционирования.

Также на совещании было отмечено, что департаментом по ЧС ведётся системный контроль за обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В регионе под надзором находятся 696 предприятий и более 34 тысяч объектов. В 2025 году в ходе проверок выявлены тысячи нарушений, применены административные меры.

По итогам совещания аким области дал поручения по усилению мер безопасности, устранению недостатков и системной работе всех ответственных служб.

Напомним, пляжи Актау вошли в список лучших в Казахстане в 2025 году.