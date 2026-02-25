18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
25.02.2026, 09:37

Перед стартом сезона: проверки выявили нарушения на большинстве коммунальных пляжей Мангистау

Общество 0 1 423 Сергей Кораблев

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций особое внимание уделили подготовке к купальному сезону 2026 года. Как выяснилось, большинство коммунальных пляжей региона не полностью отвечают требованиям безопасности, сообщает Lada.kz.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая 24 февраля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов совещания стала подготовка к предстоящему купальному сезону.

На сегодняшний день в области функционируют четыре спасательные станции. Однако из 13 коммунальных пляжей 10 не в полной мере соответствуют установленным требованиям безопасности.

По итогам проверок прошлого года был выявлен ряд нарушений, к ответственным лицам применены меры административного воздействия, наложены штрафы.

В связи с этим профильным службам предложено до начала предстоящего купального сезона обеспечить надлежащее оснащение пляжей, установить необходимые предупреждающие и информационные знаки, а также усилить разъяснительную работу среди населения.

Кроме того, на заседании обсудили состояние системы гражданской защиты, вопросы промышленной безопасности и внедрение единой дежурно-диспетчерской службы 112. В рамках проекта предусмотрено создание современного центра, объединяющего работу экстренных служб. Для его реализации запланирована подготовка инфраструктуры и техническое оснащение центра, а также организация защищённых каналов связи для его бесперебойного функционирования. 

Также на совещании было отмечено, что департаментом по ЧС ведётся системный контроль за обеспечением промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В регионе под надзором находятся 696 предприятий и более 34 тысяч объектов. В 2025 году в ходе проверок выявлены тысячи нарушений, применены административные меры.

По итогам совещания аким области дал поручения по усилению мер безопасности, устранению недостатков и системной работе всех ответственных служб.

Напомним, пляжи Актау вошли в список лучших в Казахстане в 2025 году.

0
7
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
13 пляжей??? Прошу полностью огласить список!
25.02.2026, 17:23
