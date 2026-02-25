Вспышка кори в стране: обстановку в Мангистау озвучил главный санврач

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По состоянию на 25 февраля в области зарегистрировано 99 лабораторно подтвержденных случаев кори. При этом 75,7% заболевших - это дети в возрасте до 5 лет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1 января по 23 февраля 2025 года) наблюдается рост заболеваемости.

Вместе с тем, за последнюю неделю, как отметил руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, отмечается снижение числа заболевших на 13 случаев или в 1,7 раза.

Специалисты продолжают мониторинг эпидемиологической ситуации. В департаменте напоминают о важности своевременной вакцинации и соблюдения санитарных мер, особенно в детских коллективах.

С 5 января 2026 года, до стабилизации эпидемиологической ситуации по кори, начата дополнительная вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, а также дополнительная вакцинация детей до 18 лет. В настоящее время получение прививок населением продолжается.

Напомним, по итогам прошлого года в области было зафиксировано 174 случая подозрения на корь, из них 81 факт был лабораторно подтвержден.