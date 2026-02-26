18+
26.02.2026, 08:34

Ежегодно 180 детей: врачи из Астаны отбирают в Мангистау малышей с пороками сердца для проведения операций

Общество 0 931 Гульмира Садырова

В Мангистауской области работают врачи Национального научного медицинского центра детской кардиохирургии. Их задача – осмотреть, проконсультировать и сформировать список детей с врожденными пороками сердца для проведения операций на базе центра. Организатором консультаций выступило региональное управление здравоохранения.

УЗИ-диагностика. Фото автора
УЗИ-диагностика. Фото автора

Прием ведут кардиохирург Бауыржан Туякбаев и кардиолог Асия Акмолдаева.

«Вот уже 12 лет периодически приезжаем в ваш регион для проведения консультации для родителей детей с врожденными пороками сердца. Ежегодно только в Мангистау мы отбираем на операцию порядка 180 маленьких пациентов на открытом сердце, а также методом малоинвазивного вмешательства в подмышечной области. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы 80% операций проводить таким способом. Его преимущество - в целостности костной структуры ребенка, что дает ему возможность вести обычный образ жизни и даже заниматься спортом. Кроме того, значительно сокращается период реабилитации», - проинформировал Бауыржан Туякбаев.

Как сказала Замира Артыкбайкызы, главный внештатный детский кардиолог области, консультации, включая ультразвуковое исследование, являются бесплатными.

«Приезд столичных специалистов организован по причине нехватки в регионе кардиохирургов. На данный момент в области работают четыре детских кардиолога, еще два врача, работающих со взрослыми пациентами, имеют сертификат детского кардиолога. Дефицит специалистов есть в поликлиниках областного центра, в Бейнеуском районе, нет детских кардиологов в Жанаозене и в Тупкарагане. Между тем, у нас не было случая летального исхода у детей по причине пороков сердца, поскольку хорошо налажена системы ранней диагностики. В первый день приема в областную детскую многопрофильную больницуобратились порядка 150 детей. В общей сложности в Мангистау насчитывается свыше 7 тысяч детей до 18 лет, которым проведены операции. На диспансерном учете состоят 4 292 жителей этого возраста. Только за два месяца 2026 года операции в Астане проведены 33 детям, восемь из них – экстренные пациенты. Операции бесплатные, как и предусмотрено в пакете ОСМС», - отметила Зарина Артыкбайкызы.

Врачи из Астаны провели прием в Актау, проконсультируют жанаозенских детей и маленьких пациентов, проживающих в Бейнеуском районе.

