Шесть аптек приостановили работу: в Мангистау усилили контроль за лекарственным обеспечением

В Мангистау усилили контроль за лекарственным обеспечением и деятельностью аптек. В 2025 году проведено 43 внеплановые проверки, по итогам которых работа шести аптек приостановлена. Реализация бесплатных препаратов находится под ежедневным цифровым мониторингом. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Ерлан Толепберген, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Руководитель управления здравоохранения региона Бекболат Избасаров сообщил, что в Мангистауской области обеспечение населения лекарственными средствами осуществляется системно и в соответствии с планом. По словам главы облздрава, в регионе функционируют 33 организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Эти организации обеспечивают пациентов бесплатными лекарственными средствами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

По итогам 2025 года медико-демографические показатели в области сохранились на стабильном уровне. В частности, общий уровень смертности снизился на 5 процентов, а младенческая смертность - на 12 процентов. Ведется системная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи населению, говорит Бекболат Избасаров. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению лекарственными средствами. За отчетный период более 54 тысяч жителей с 80 видами заболеваний были обеспечены необходимыми медикаментами. В приоритетном порядке выдавались препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней, заболеваний органов дыхания, пищеварительной и нервной систем.

Если у пациентов возникают жалобы, связанные с лекарственным обеспечением, в каждой медицинской организации работает служба поддержки пациентов. В случае возникновения проблемы можно обратиться напрямую в данную службу. Все обращения рассматриваются и решаются по принципу «здесь и сейчас», - отметил Бекболат Избасаров.

Заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Ерлан Толепберген рассказал о том, что контроль за препаратами ведется через информационную систему.

Лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования осуществляется под ежедневным контролем через информационную систему «Аналитическая платформа». В системе зарегистрировано более 9 миллионов лекарственных средств, из которых свыше 60 процентов выведены из оборота в установленном порядке. В ходе цифрового мониторинга были выявлены отдельные несоответствия при реализации бесплатных препаратов, по каждому факту приняты меры. Своевременная доставка лекарств пациентам обеспечивается в тесном взаимодействии с медицинскими организациями, - сообщил Ерлан Толепберген.

Руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев отметил, что по итогам 2025 года санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной. В том числе по опасным инфекционным заболеваниям.