18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 20:42

Шесть аптек приостановили работу: в Мангистау усилили контроль за лекарственным обеспечением

Общество 0 933 Сергей Кораблев

В Мангистау усилили контроль за лекарственным обеспечением и деятельностью аптек. В 2025 году проведено 43 внеплановые проверки, по итогам которых работа шести аптек приостановлена. Реализация бесплатных препаратов находится под ежедневным цифровым мониторингом. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Ерлан Толепберген, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Руководитель управления здравоохранения региона Бекболат Избасаров сообщил, что в Мангистауской области обеспечение населения лекарственными средствами осуществляется системно и в соответствии с планом. По словам главы облздрава, в регионе функционируют 33 организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Эти организации обеспечивают пациентов бесплатными лекарственными средствами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

По итогам 2025 года медико-демографические показатели в области сохранились на стабильном уровне. В частности, общий уровень смертности снизился на 5 процентов, а младенческая смертность - на 12 процентов. Ведется системная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи населению, говорит Бекболат Избасаров. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению лекарственными средствами. За отчетный период более 54 тысяч жителей с 80 видами заболеваний были обеспечены необходимыми медикаментами. В приоритетном порядке выдавались препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней, заболеваний органов дыхания, пищеварительной и нервной систем.

Если у пациентов возникают жалобы, связанные с лекарственным обеспечением, в каждой медицинской организации работает служба поддержки пациентов. В случае возникновения проблемы можно обратиться напрямую в данную службу. Все обращения рассматриваются и решаются по принципу «здесь и сейчас», - отметил Бекболат Избасаров.

Заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Мангистауской области Ерлан Толепберген рассказал о том, что контроль за препаратами ведется через информационную систему. 

Лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования осуществляется под ежедневным контролем через информационную систему «Аналитическая платформа». В системе зарегистрировано более 9 миллионов лекарственных средств, из которых свыше 60 процентов выведены из оборота в установленном порядке. В ходе цифрового мониторинга были выявлены отдельные несоответствия при реализации бесплатных препаратов, по каждому факту приняты меры. Своевременная доставка лекарств пациентам обеспечивается в тесном взаимодействии с медицинскими организациями, - сообщил Ерлан Толепберген.

Руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев отметил, что по итогам 2025 года санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной. В том числе по опасным инфекционным заболеваниям. 

По результатам мониторинга областной службы санитарно-эпидемиологического контроля по 56 нозологиям из 102 инфекционных заболеваний, находящихся под наблюдением, случаи заражения не зарегистрированы. Кроме того, по 24 нозологиям и туберкулёзу отмечается снижение уровня заболеваемости. Общий показатель заболеваемости снизился на 4,2%, а среди подростков - уменьшился в 2,5 раза. На территории области не зарегистрированы случаи особо опасных инфекций - сибирской язвы и чумы. По сравнению с прошлым годом снизилась и заболеваемость бруцеллёзом. Кроме того, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации по кори проводится дополнительная вакцинация, - проинформировал Мухтар Сербаев.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь