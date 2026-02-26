В Жанаозене бизнесмена оштрафовали из-за картофеля

Департамент по торговле и защите прав потребителей Мангистауской области оштрафовал владельца супермаркета, который установил повышенную наценку на картофель, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Основанием для разбирательства стали данные электронных счетов-фактур, представленные департаментом госдоходов. Анализ документов позволил установить фактическую закупочную стоимость продукции и размер примененной наценки. В результате было подтверждено превышение предельно допустимой торговой надбавки супермаркетом в Жанаозене. Там продавали картофель с повышенной торговой надбавкой, что является нарушением - торговая надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 15%.

«Он закупал картофель по 230 тенге, а продавал по 275 тенге, накинув тем самым 20%. По итогам проверки предприниматель был привлечён к ответственности в соответствии со статьёй 204-4 частью 1 КоАП РК (Превышение размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары)», - сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Предпринимателя оштрафовали на 5 МРП (21 625 тенге).

Специалисты напоминают бизнесменам о необходимости строго соблюдать требования законодательства, особенно когда речь идёт о товарах первой необходимости.