Кредиты ради «инвестиций»: обманувшего двух женщин на миллионы мошенника осудили в Актау

Мужчина обещал быстрый заработок на акциях зарубежных компаний. В итоге он за решеткой, а потерпевшие выплачивают кредиты, передает Lada.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy .

Иллюстративное фото: envato.com

Бурную деятельность по поиску доверчивых людей он начал осенью 2021 года, представившись своей знакомой специалистом по торговле акциями иностранных компаний. Условия «инвестирования» представил крайне привлекательными и надежными – вложить 1 миллион тенге и получить 5 миллионов.

Позже через общих знакомых он нашёл ещё одну женщину, готовую вложить деньги в «прибыльный проект». Потерпевшие передавали крупные суммы наличными и банковскими переводами, получая взамен письменные расписки. С января по апрель 2022 года обвиняемый получил от двух женщин свыше 39,5 миллиона тенге.

Но обещанной прибыли потерпевшие так и не увидели. Поэтому обратились в правоохранительные органы.

Суд апелляционной инстанции признал его виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК – мошенничество в особо крупном размере, совершённое неоднократно, и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Осужденный подал кассационную жалобу с требованием изменить квалификацию и смягчить наказание. Он утверждал, что не получал 9 миллионов тенге от потерпевшей Д. в феврале-апреле 2022 года, поскольку в тот период находился за границей и не мог подписывать расписки.

Однако судебно-почерковедческая экспертиза установила, что расписки на 2 и 7 миллионов тенге, датированные 23 февраля и 7 апреля 2022 года, были написаны и подписаны самим осуждённым. В ходе разбирательства установлено, что даты в расписках проставлял сам обвиняемый, при этом потерпевшая не проверяла их соответствие фактическим дням передачи средств.

Кроме того, суд принял во внимание последовательные показания потерпевшей, которая сообщила, что для передачи денег оформляла кредиты и до сих пор их выплачивает.

Кассационный суд по уголовным делам признал доводы защиты несостоятельными и оставил приговор без изменения.