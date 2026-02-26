18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 11:52

Оставить руководителя на своей должности требуют работники КЖСА в Актау

Общество 0 5 013 Ольга Максимова

В Актау сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» собрались у дверей предприятия. Они требуют не проводить кадровых перестановок и оставить директора при своей должности, передает Lada.kz.

Коллектив КЖСА. Скриншот из видео
Коллектив КЖСА. Скриншот из видео

Как сообщили сотрудники, они узнали, что 2 марта должен выйти приказ об увольнении директора Танаша Ускенова. Сотрудники КЖСА требуют оставить его на этой должности.  

«При нём была повышена заработная плата работников, проводились ремонтные работы, в учреждении происходили положительные изменения, и в целом было сделано много хорошего. Если руководство снова будет работать, как прежде, мы не будем бояться за свои зарплаты — у нас есть уверенность в завтрашнем дне. Именно по этой причине все работники сейчас вышли. Мы требуем вернуть нашего руководителя на его должность», - рассказала работница КЖСА.

Его также поддержал коллега, который более 20-ти лет проработал на предприятии:

«Я работаю в этом учреждении с 2002 года. За это время сменилось порядка десяти руководителей. Последний, кто пришел это господин Танаш. С его приходом произошло много изменений: техника обновилась, зарплата повысилась, все условия для сотрудников есть. Поэтому мы в недоумении, что его хотят отстранить от работы. У нас также планируются новые проекты и увеличение зарплаты на 30-40%. Дела у работников в порядке, поэтому непонятно почему его хотят убрать и мы требуем, чтобы его вернули на руководящую должность!».

Коллектив направился в акимат для обсуждения проблемы с чиновниками.

Напомним, Танаш Ускенов занимает должность руководителя КЖСА с сентября 2024 года. После его назначения стало известно об имеющейся судимости за мошенничество.

26
27
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Не надо строить свое благополучие за счет горожан.
26.02.2026, 11:09
fox1167
fox1167
"С его приходом произошло много изменений"---Гнать поганой метлой! Горожанам не важно, что изменилось там у вас внутри предприятия! Это ваши проблемы! Горожанам надоели одни и те же жалобы и замечания по поводу ваших работ в черте города! После ваших "работ" одна разруха! Сломанные бордюры, изрезанный асфальт, спиленные деревья,... и т.д. и т.д. Он как руководитель должен это держать на контроле!
26.02.2026, 08:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь