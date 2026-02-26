Оставить руководителя на своей должности требуют работники КЖСА в Актау

В Актау сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» собрались у дверей предприятия. Они требуют не проводить кадровых перестановок и оставить директора при своей должности, передает Lada.kz .

Коллектив КЖСА. Скриншот из видео

Как сообщили сотрудники, они узнали, что 2 марта должен выйти приказ об увольнении директора Танаша Ускенова. Сотрудники КЖСА требуют оставить его на этой должности.

«При нём была повышена заработная плата работников, проводились ремонтные работы, в учреждении происходили положительные изменения, и в целом было сделано много хорошего. Если руководство снова будет работать, как прежде, мы не будем бояться за свои зарплаты — у нас есть уверенность в завтрашнем дне. Именно по этой причине все работники сейчас вышли. Мы требуем вернуть нашего руководителя на его должность», - рассказала работница КЖСА.

Его также поддержал коллега, который более 20-ти лет проработал на предприятии:

«Я работаю в этом учреждении с 2002 года. За это время сменилось порядка десяти руководителей. Последний, кто пришел это господин Танаш. С его приходом произошло много изменений: техника обновилась, зарплата повысилась, все условия для сотрудников есть. Поэтому мы в недоумении, что его хотят отстранить от работы. У нас также планируются новые проекты и увеличение зарплаты на 30-40%. Дела у работников в порядке, поэтому непонятно почему его хотят убрать и мы требуем, чтобы его вернули на руководящую должность!».

Коллектив направился в акимат для обсуждения проблемы с чиновниками.

Напомним, Танаш Ускенов занимает должность руководителя КЖСА с сентября 2024 года. После его назначения стало известно об имеющейся судимости за мошенничество.