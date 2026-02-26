18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 18:18

Разрытые дворы и задержки ремонта: аким Актау дал срок до 3 марта на восстановление территорий после раскопок

Общество 0 649 Ольга Максимова

Власти Актау опять обсуждают вопрос благоустройства территорий после ремонта инженерных коммуникаций. Несмотря на многочисленные директивы проводить благоустройство после завершения работ, участки остаются неухоженными, а где-то и вовсе разбитыми, вызывая недовольство граждан. Аким города дал подрядчикам срок для устранения недочетов, передает Lada.kz.

Фото жителя 15 микрорайона
Фото жителя 15 микрорайона

Исполняющий обязанности руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Кыдырберген Балиев в ходе совещания с участием акима города отметил, что в 2024–2025 годах в Актау был выполнен значительный объём работ по модернизации инженерной инфраструктуры, включая поэтапную замену сетей водоснабжения и водоотведения. Однако в ряде микрорайонов восстановление разрытых участков, укладка асфальта, благоустройство и озеленение выполнены не в полном объёме. Кроме того, в отдельных случаях работы по устранению последствий аварий на электрических, водопроводных и канализационных сетях осуществляются с задержкой.

«Некоторые подрядные организации не завершили полное восстановление повреждённых участков. Восстановительные работы после аварий также иногда задерживаются, из-за чего разрытые территории остаются открытыми, создавая неудобства для жителей и движения транспорта», — отметил Кыдырберген Балиев.

Градоначальник Абилкаир Байпаков дал срок ответственным компаниям завершить все работы по восстановлению территории до 3 марта.

«В случае неполного выполнения работ к указанной дате будут приняты соответствующие решения», — сказал аким.

Так, жители 42А и 42Б дома 15 микрорайона сообщают, что уже 5 месяцев ждут, когда их территорию приведут в порядок – проложат тротуар и бордюр после замены труб. По их словам, ремонт завершился еще в октябре прошлого года, но до сих пор место не приведено в первоначальное состояние: вокруг ямы и рытвины. 

«Дорога в плачевном состоянии. Проводились работы по укладке труб, все выкопали. Работы проводились в октябре 2025 года, уже 5 месяцев не восстанавливают дорогу. Колодец открытый остался, везде ямы, ночью кто-то провалиться может, не закапывавают даже ничего. Дороги как таковой нет вообще. Все раздолбили и никакого официального ответа ни от коммунальных служб, ни в чате акимата нам не дают. Все друг на друга только перекидывают», - говорят жильцы дома. 

Напомним, в этом же микрорайоне в начале прошлого года серьезно пострадал ребенок – он упал в яму с горячей водой.

 

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
cas377cas
cas377cas
Ха-ха-ха!!! 3 марта какого года, интересно бы знать...Посмотрим как они быстро устранят ямы в 3 микр 18 и 15 дома вокруг...
26.02.2026, 14:18
fox1167
fox1167
И это на фоне того что работники КЖСА требуют оставить своего руководителя на своей должности! Гнать поганой метлой! А заодно руководителя ЖКХ и акима города тоже!
26.02.2026, 13:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь