Разрытые дворы и задержки ремонта: аким Актау дал срок до 3 марта на восстановление территорий после раскопок

Власти Актау опять обсуждают вопрос благоустройства территорий после ремонта инженерных коммуникаций. Несмотря на многочисленные директивы проводить благоустройство после завершения работ, участки остаются неухоженными, а где-то и вовсе разбитыми, вызывая недовольство граждан. Аким города дал подрядчикам срок для устранения недочетов, передает Lada.kz .

Фото жителя 15 микрорайона

Исполняющий обязанности руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Кыдырберген Балиев в ходе совещания с участием акима города отметил, что в 2024–2025 годах в Актау был выполнен значительный объём работ по модернизации инженерной инфраструктуры, включая поэтапную замену сетей водоснабжения и водоотведения. Однако в ряде микрорайонов восстановление разрытых участков, укладка асфальта, благоустройство и озеленение выполнены не в полном объёме. Кроме того, в отдельных случаях работы по устранению последствий аварий на электрических, водопроводных и канализационных сетях осуществляются с задержкой.

«Некоторые подрядные организации не завершили полное восстановление повреждённых участков. Восстановительные работы после аварий также иногда задерживаются, из-за чего разрытые территории остаются открытыми, создавая неудобства для жителей и движения транспорта», — отметил Кыдырберген Балиев.

Градоначальник Абилкаир Байпаков дал срок ответственным компаниям завершить все работы по восстановлению территории до 3 марта.

«В случае неполного выполнения работ к указанной дате будут приняты соответствующие решения», — сказал аким.

Так, жители 42А и 42Б дома 15 микрорайона сообщают, что уже 5 месяцев ждут, когда их территорию приведут в порядок – проложат тротуар и бордюр после замены труб. По их словам, ремонт завершился еще в октябре прошлого года, но до сих пор место не приведено в первоначальное состояние: вокруг ямы и рытвины.

«Дорога в плачевном состоянии. Проводились работы по укладке труб, все выкопали. Работы проводились в октябре 2025 года, уже 5 месяцев не восстанавливают дорогу. Колодец открытый остался, везде ямы, ночью кто-то провалиться может, не закапывавают даже ничего. Дороги как таковой нет вообще. Все раздолбили и никакого официального ответа ни от коммунальных служб, ни в чате акимата нам не дают. Все друг на друга только перекидывают», - говорят жильцы дома.

Напомним, в этом же микрорайоне в начале прошлого года серьезно пострадал ребенок – он упал в яму с горячей водой.