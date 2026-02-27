В школах Мангистау начали внедрять ИИ для профилактики подростковых суицидов

В регионе собираются с помощью видеонаблюдения в школах предотвращать преступления, направленные против несовершеннолетних, и суициды. Так, в школе №12 Мунайлинского района установили камеру с инсусственным интеллектом, способную считывать настроение детей, передает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Иллюстративное фото: envato.com

Как рассказали в прокуратуре Мангистауской области, в регионе реализуется пилотный проект «Айқын нәтиже». В рамках проекта в средней школе №12 Мунайлинского района внедрена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, позволяющая в онлайн-режиме анализировать психоэмоциональное состояние учащихся и усиливать адресную работу школьных психологов по предупреждению суицидального поведения.

В целом, в регионе усиливают меры по предупреждению семейно-бытовых правонарушений и защите прав несовершеннолетних. Эти вопросы были рассмотрены на заседании Координационного совета под председательством прокурора области Сериккали Кушалиева.

В совещании приняли участие заместитель акима области, председатели судов, руководители правоохранительных органов, акимы городов и районов, представители управления образования, общественных объединений и психологического сообщества.

На встрече было отмечено, что по итогам 2025 года в регионе зафиксировано снижение преступлений, связанных с бытовым насилием, на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как отметил Сериккали Кушалиев, профилактика семейно-бытового насилия и защита прав детей требуют системного межведомственного взаимодействия.

Каждый факт насилия, каждый сигнал о неблагополучии в семье или подростковой среде должен получать своевременную правовую и психологическую оценку. Только объединив усилия государственных органов и гражданского общества, можно создать безопасную среду для детей и укрепить институт семьи, - подчеркнул прокурор области.

По итогам заседания выработаны дополнительные меры, направленные на усиление координации между ведомствами, совершенствование профилактических механизмов и расширение участия профессионального психологического сообщества в работе по предупреждению правонарушений.

Напомним, в полиции региона отказались предоставить статистику по суицидам за прошедший год.