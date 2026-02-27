Аэропорту Актау присвоен европейский статус авиационной безопасности RA3

Международный аэропорт Актау успешно прошёл процедуру валидации авиационной безопасности и получил статус RA3 (Regulated Agent Third Country), передает Lada.kz.
Валидация проведена уполномоченным валидатором авиационной безопасности Европейского Союза в соответствии с требованиями ЕС. Присвоение статуса RA3 подтверждает, что действующая в аэропорту система авиационной безопасности при обработке экспортных грузов полностью соответствует требованиям Европейского Союза. Аэропорту присвоен уникальный регистрационный номер KZ/RA3/00006-01, внесённый в официальную базу данных ЕС.
Получение статуса RA3 предоставляет следующие преимущества:
-возможность выполнения прямых грузовых перевозок в страны Европейского Союза;
- сокращение времени обработки грузов; оптимизация логистических цепочек;
- снижение операционных и финансовых издержек партнёров.
«Стратегическое значение получение статуса RA3 укрепляет позиции Международного аэропорта Актау как одного из ключевых логистических узлов региона Каспийского моря и Центральной Азии. Данный статус расширяет возможности сотрудничества с авиакомпаниями и грузовыми операторами, способствует развитию международных транспортных коридоров и внешнеэкономических связей Казахстана», - сообщили в воздушной гавани областного центра.
