Аэропорту Актау присвоен европейский статус авиационной безопасности RA3

Фото: Международный аэропорт Актау

Валидация проведена уполномоченным валидатором авиационной безопасности Европейского Союза в соответствии с требованиями ЕС. Присвоение статуса RA3 подтверждает, что действующая в аэропорту система авиационной безопасности при обработке экспортных грузов полностью соответствует требованиям Европейского Союза. Аэропорту присвоен уникальный регистрационный номер KZ/RA3/00006-01, внесённый в официальную базу данных ЕС.

Получение статуса RA3 предоставляет следующие преимущества:

-возможность выполнения прямых грузовых перевозок в страны Европейского Союза;

- сокращение времени обработки грузов; оптимизация логистических цепочек;

- снижение операционных и финансовых издержек партнёров.