26.02.2026, 20:09

МИД Азербайджана о крушении самолета в Актау: был сбит по ошибке военных России

Общество 0 961 Ольга Максимова

Позиция Азербайджана по вопросу крушения самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года остается твердой и принципиальной – это ошибка российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Lada.kz со ссылкой на Report.

Фото: Azamat Sarsenbayev/Reuters
Фото: Azamat Sarsenbayev/Reuters

По словам главы МИДа, Россия должна выполнить те обещания, о которых говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года.

«Самолет был сбит по причине ошибки Министерства обороны России. Наши ожидания заключаются в том, что российская сторона выполнит все необходимые действия, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации», - подчеркнул Джейхун Байрамов.

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября президент РФ Владимир Путин признал, что сработала российская система ПВО и выпущенные две ракеты взорвались, поразив азербайджанский самолет. В.Путин обещал, что российская сторона выплатит все надлежащие компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО «Панцирь-С». Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

1
11
0
