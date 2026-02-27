18+
27.02.2026, 09:48

В Мангистау 175 человек ожидают трансплантацию органов

Общество 0 786 Наталья Вронская

По данным управления здравоохранения Мангистауской области, в регионе 175 пациентов находятся в листе ожидания на пересадку органов, передает Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

Большинство реципиентов нуждаются в трансплантации почки. Есть пациенты, ожидающие пересадку печени и сердца. Среди тех, кто ждёт донорский орган, — и дети.

Для каждого из этих людей трансплантация — это не просто медицинская процедура, а единственная возможность вернуться к полноценной жизни. Многие годами проходят заместительную терапию, регулярно находятся под наблюдением врачей и живут в режиме постоянных ограничений.

В облздраве говорят, что 2025 год стал важным для региона: в Мангистау был зарегистрирован первый посмертный донор. Это исторический шаг для области, где ранее подобной практики не было. По словам специалистов, в последние годы в Казахстане в целом наблюдается развитие системы трансплантологии и повышение осведомлённости населения о донорстве.

Оформить согласие или отказ на посмертное донорство может каждый через портал eGov.kz, выбрав услугу регистрации прижизненного согласия или отказа на трансплантацию органов и тканей. Процедура занимает несколько минут. При этом медики подчёркивают: даже при наличии согласия в системе, окончательное решение в случае трагедии принимается только с учётом мнения близких родственников.

Важно понимать, что посмертное донорство возможно только в строго определённых медицинских ситуациях — при констатированной смерти мозга.

Смерть мозга — это состояние, при котором в результате тяжёлой травмы головы, обширного инсульта, массивного кровоизлияния или других критических повреждений полностью и необратимо прекращается работа головного мозга. При этом сердце может временно продолжать биться благодаря аппаратам искусственной вентиляции лёгких и поддерживающей терапии.

Диагноз устанавливается комиссией врачей по строгим протоколам и подтверждается специальными обследованиями. Если смерть мозга зафиксирована, восстановление функций организма невозможно.

Специалисты подчёркивают: один донор может спасти сразу несколько жизней. И сегодня, когда в регионе 175 человек продолжают ждать своего шанса, тема донорства остаётся не только медицинским, но и социально значимым вопросом для всего общества.

Напомним, первый в истории случай посмертного донорства в Мангистау был зарегистрирован в декабре прошлого года. У мужчины 45-лет диагностировали смерть мозга. Его родные приняли сложное решение: позволить забрать донорские органы. В итоге сердце этого человека стало спасением для того, кто стоял в листе ожидания.

Комментарии

0 комментарий(ев)
