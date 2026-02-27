В Мангистау впервые пройдёт международная акция по бесплатной стерилизации животных

В Мангистаускую область впервые приедет международная команда ветеринарных специалистов для проведения акции по бесплатной стерилизации и кастрации собак и кошек. Инициатива направлена на гуманное сокращение численности бездомных животных в регионе, передает Lada.kz со ссылкой на общественный фонд «Шанс» .

Фото с сайта app.envato.com

Акция проходит при поддержке французского фонда Fondation Brigitte Bardot и немецкой организации Tierschutz Entwicklungshilfe e.V., которые на протяжении многих лет реализуют программы по защите животных в разных странах.

Организаторы подчёркивают: речь идёт не просто о проведении операций, а о комплексном и научно обоснованном подходе к решению проблемы. По их словам, практика показывает, что отстрел и жестокие меры не приводят к устойчивому снижению численности безнадзорных животных. Эффективным инструментом считается именно профилактика – стерилизация и ответственное отношение к питомцам.

Акция направлена на стерилизацию бездомных собак и кошек. Организаторы приглашают к сотрудничеству волонтёров и зоозащитников, которые помогают безнадзорным животным: они могут записать подопечных на бесплатные процедуры и принять участие в проведении мероприятия.

Записать животных на бесплатную процедуру можно по номеру телефона: +7 (708) 963-53-39 (WhatsApp).

Вместе с тем организаторы обращаются к жителям и предпринимателям региона с просьбой поддержать проведение акции. Для работы международной команды необходимы спонсорская помощь и волонтёры. Требуются средства на печать баннеров, предоставление автотранспорта, аренду навеса или палатки, жильё для специалистов, а также сухие и влажные корма для животных. Также приветствуется помощь с организацией питания для участников акции.

По словам инициаторов, подобные проекты – это шаг к цивилизованному и гуманному решению проблемы бездомных животных в регионе.