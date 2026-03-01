В Мангистау открывается сезон охоты на селезня

Соответствующий приказ выпустила Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. В ведомстве напомнили, что охота должна проводиться в соответствии с «Правилами охоты» Казахстана, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Сезон охоты на селезня продлится с 1 марта по 15 марта (включительно) текущего года в утверждённых охотничьих угодьях.

В охотничьих хозяйствах добыча самцов уток, гнездящихся в угодьях, а также самцов уток, у которых в период весенней охоты чётко выражены половые отличия, осуществляется при наличии у охотника подсадной утки или чучела, - сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В случае нарушения требований предусмотрена ответственность в соответствии с административным и уголовным кодексами.

Согласно статье 382 КоАП РК (Нарушение требований по пользованию животным миром и правил охоты), нарушение требований по пользованию животным миром и (или) правил охоты при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет предупреждение или штраф: для физических лиц – в размере 5 МРП (21 625 тенге), для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 25 (108 125 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 50 (216 250 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (432 500 тенге).