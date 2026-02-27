Жители Мангистау могут вызвать работника ЦОНа на дом: как это сделать

Жители Мангистауской области могут получить государственные услуги без очередей и с персональным сопровождением. Сервис «Персональный менеджер», который предоставляет госкорпорация «Правительство для граждан», доступен во всех ЦОНах региона, включая специализированные, передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

По данным госкорпорации, в 2025 году вышеназванной услугой по стране воспользовались более 60 тысяч человек. Формат предусматривает приоритетное обслуживание: заявитель обращается на стойку регистрации, заключает договор, после чего специалист сопровождает его на всех этапах – от подачи заявления до получения результата.

Стоимость услуги в обычных ЦОНах составляет 5 697 тенге, в специализированных – 6 306 тенге.

Для жителей Актау и районов области, которые по состоянию здоровья, из-за плотного рабочего графика или по другим причинам не могут посетить центр обслуживания населения, предусмотрен выездной формат. Персональный менеджер приезжает по предварительной заявке в согласованное время. Стоимость такой услуги – 7 447 тенге. В сумму входят организационные и логистические расходы.

При этом в выездном формате доступны почти все госуслуги ЦОНа, за исключением оформления паспорта, удостоверения личности, водительских удостоверений и перерегистрации транспортных средств.

Как отмечают в госкорпорации, сервис особенно востребован у родителей с маленькими детьми, предпринимателей и граждан с напряжённым графиком. Однако воспользоваться им может любой желающий.

Подать заявку на выезд персонального менеджера можно на официальном сайте госкорпорации в разделе «Услуги для граждан» – «Выезд на дом персонального менеджера», заполнив онлайн-форму. После отправки заявки на телефон поступит SMS с кодом подтверждения, а в течение одного рабочего дня оператор свяжется для уточнения деталей.

Также консультацию и подачу заявки можно оформить через Единый контакт-центр 1414.

