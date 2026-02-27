18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.02.2026, 13:59

Жители Мангистау могут вызвать работника ЦОНа на дом: как это сделать

Общество 0 1 138 Наталья Вронская

Жители Мангистауской области могут получить государственные услуги без очередей и с персональным сопровождением. Сервис «Персональный менеджер», который предоставляет госкорпорация «Правительство для граждан», доступен во всех ЦОНах региона, включая специализированные, передает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По данным госкорпорации, в 2025 году вышеназванной услугой по стране воспользовались более 60 тысяч человек. Формат предусматривает приоритетное обслуживание: заявитель обращается на стойку регистрации, заключает договор, после чего специалист сопровождает его на всех этапах – от подачи заявления до получения результата.

Стоимость услуги в обычных ЦОНах составляет 5 697 тенге, в специализированных – 6 306 тенге.

Для жителей Актау и районов области, которые по состоянию здоровья, из-за плотного рабочего графика или по другим причинам не могут посетить центр обслуживания населения, предусмотрен выездной формат. Персональный менеджер приезжает по предварительной заявке в согласованное время. Стоимость такой услуги – 7 447 тенге. В сумму входят организационные и логистические расходы.

При этом в выездном формате доступны почти все госуслуги ЦОНа, за исключением оформления паспорта, удостоверения личности, водительских удостоверений и перерегистрации транспортных средств.

Как отмечают в госкорпорации, сервис особенно востребован у родителей с маленькими детьми, предпринимателей и граждан с напряжённым графиком. Однако воспользоваться им может любой желающий.

Подать заявку на выезд персонального менеджера можно на официальном сайте госкорпорации в разделе «Услуги для граждан» – «Выезд на дом персонального менеджера», заполнив онлайн-форму. После отправки заявки на телефон поступит SMS с кодом подтверждения, а в течение одного рабочего дня оператор свяжется для уточнения деталей.

Также консультацию и подачу заявки можно оформить через Единый контакт-центр 1414.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители региона могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн. Подробнее по ссылке.

3
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь