Какую погоду принесет жителям Мангистау первый месяц весны

Иллюстративное фото: Pixabay

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +3,0..+6,8°С, что выше нормы на 1° (норма: +2,0+5,8°С).

В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -12..-17°С, на севере области -22°С до -3..+2°С, днем от 0..-5°С, на севере региона -8°С до +5..+10°С.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха ночью до +7..+12°С, днем до +17..+22°С, на юге области +27°С. В конце декады – понижение температуры воздуха.

В начале третьей декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью от +2..+7°С до -3..+2°С, днем от +10..+15°С до +5..+10°С. В конце декады – постепенное повышение температуры воздуха ночью до +8..+13°С, днем до +20..+25°С, на юге области +28°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части региона, больше нормы – на западе (норма: 11-20 мм).

Снег, низовая метель ожидаются в начале месяца. Осадки (дождь, снег) – в середине первой и третьей декадах. Дождь прогнозируется в конце второй, в начале третьей декадах. Туман – в начале и в середине первой, в начале второй декадах. Гололед ожидается в середине первой и третьей декадах. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду предполагается в начале и в середине первой, в середине и в конце второй, в начале и в конце третьей декадах. Пыльная буря ожидается в конце третьей декады, - сообщили в «Казгидромете».

Отмечается, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (± 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.