Дорогу Актау – Жетыбай проверили с воздуха

Фото: кадр видео

По данным филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Мангистауской области, на участке автодороги международного и республиканского значения Актау – Жетыбай проведены проверочные мероприятия в рамках контроля зимнего содержания трасс.

Инспекция охватила отрезок с 718 по 786 километр. В ходе проверки специалисты оценили качество очистки дорожного полотна от снега, а также проведение обработки противогололедными материалами.

Для дополнительного мониторинга была организована видеосъёмка с использованием дрона. Такой формат позволил получить объективную картину состояния трассы и оценить эффективность проведенных работ.

Отмечается, что мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на данном направлении находятся на постоянном контроле.

Напомним, в Актау для проверки качества городских дорог начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ).