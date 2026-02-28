«Без сильной защиты нет справедливого суда»: адвокат из Актау высказался о поправках в Конституцию

В проекте новой Конституции предусмотрена статья 86, посвященная адвокатуре и юридической помощи. Адвокат Айбек Суюндуков объяснил, почему речь идет не о «льготах для профессии», а о балансе государства и человека, сообщает Lada.kz .

Адвокат Айбек Суюндуков

В опубликованном проекте новой Конституции РК предлагается закрепить отдельную статью 86, посвященную адвокатуре. Согласно проекту, адвокатура призвана содействовать реализации права на судебную защиту и получение квалифицированной юридической помощи.

Инициатива вызвала общественную дискуссию. В соцсетях появились мнения о том, что профессии «не место» в Конституции, а закрепление статуса может привести к монополизации юридической помощи.

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков считает, что подобные опасения не отражают сути изменений.

Речь не о профессии и не о привилегиях адвокатов. Речь об архитектуре правосудия. У государства в уголовном или гражданском процессе есть мощные институты – следствие, обвинение. У человека зачастую остаётся один ресурс – защитник. Если статус защиты закреплён лишь в обычном законе, его можно изменить в любой момент. Конституция же – это защита от произвольного вмешательства, - отметил адвокат.

По его словам, во многих демократических странах на конституционном уровне закрепляются независимость адвокатуры, адвокатская тайна и гарантии профессиональной деятельности.

Айбек Суюндуков предложил собственную редакцию статьи 86. В частности, он предлагает прямо закрепить, что адвокатура является независимым и самоуправляемым институтом гражданского общества, участвующим в отправлении правосудия. Также, по его мнению, государство должно гарантировать независимость адвоката, адвокатскую тайну, право на конфиденциальное общение с доверителем и запрет на вмешательство в профессиональную деятельность.

Сильное государство не должно бояться сильной защиты. Адвокат – не враг государства, а гарантия справедливости государства, - подчеркнул адвокат.

Дискуссия вокруг проекта Конституции продолжается. Окончательная редакция документа будет сформирована по итогам общественного обсуждения.