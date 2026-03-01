В Мангистау из-за снега закрыли движение на нескольких направлениях

В первый день весны непогода накрыла регион, что привело к закрытию нескольких участков автодорог. Об этом сообщили в АО НК «КазАвтоЖол», передаёт Lada.kz.
С 04:00 закрыт для всех видов автотранспорта участок Шетпе - Актау республиканской автодороги «Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау».
Закрыт проезд и на автодороге Жетыбай - Жанаозен (трасса «Жетыбай - Жанаозен - граница Туркменистана») и Актау - Курык.
На автодороге Таучик - Шетпе также перекрыли движение.
