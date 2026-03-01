18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.03.2026, 10:33

В Актау жильцы пострадавшей от взрыва многоэтажки остаются без газа

Общество 0 1 374 Ольга Максимова

Жильцам многоэтажки, в которой произошёл взрыв, не удаётся восстановить подачу газа уже почти полгода. Они вынуждены готовить на электроплитах и оплачивать гигантские счета за электричество. Чиновники сообщают, что замешкались из-за отсутствия документов, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото ДЧС МО
Фото ДЧС МО

Жители многоэтажки в Актау живут без газа. Взрыв из-за утечки в подвальном помещении взрыв произошёл в конце октября, и с тех пор восстановление газовой системы так и не произведено. В доме живёт порядка 200 человек. Уже пятый месяц жители вынуждены готовить на плитках. Счета за электричество заметно поползли вверх.

«Вы же знаете, какой сейчас высокий тариф на электричество. Современные плитки поработают два дня, потом день не включаются. За последние четыре месяца я купила две плитки по 9 тысяч тенге. И это для меня тяжело. Моя зарплата – 150 тысяч, я мать-одиночка. Жильцы говорят: устали писать чиновникам. Из-за раскопанного двора они боятся за безопасность детей. Да и сроков, когда дом подключат к газоснабжению, никто не называет», - рассказала Бактыгуль Бегешова.

Её соседка Жанар Бекишбаева сообщила, что жители уже много раз обращались в акимат, но застройщик так и не передал никаких документов в уполномоченные органы.

Чиновники подтвердили: всё упирается в документы, которых нет. Вероятно, бумаги, оформленные при вводе дома в эксплуатацию, были утеряны. Поэтому решить вопрос с подключением коммуникаций не удаётся.

«На сегодня документы, оформленные при вводе в эксплуатацию, у строительной компании отсутствуют. Возможно, они были утеряны или отсутствуют по другим причинам. Сейчас в установленном порядке готовится их повторное формирование. После полного оформления строительная компания передаст документы в соответствующие уполномоченные органы, и затем мы сможем пустить газ», - пояснил Нурсултан Сайлаубаев, руководитель отдела архитектуры и градостроительства г. Актау.

Специалисты говорят, что на все бумажные процедуры потребуется ещё примерно полтора месяца. А вот территорию, разрытую для установления причин взрыва, в акимате пообещали восстановить быстрее - уже в ближайшую неделю.

0
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь