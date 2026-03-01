В Актау жильцы пострадавшей от взрыва многоэтажки остаются без газа

Жильцам многоэтажки, в которой произошёл взрыв, не удаётся восстановить подачу газа уже почти полгода. Они вынуждены готовить на электроплитах и оплачивать гигантские счета за электричество. Чиновники сообщают, что замешкались из-за отсутствия документов, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК .

Фото ДЧС МО

Жители многоэтажки в Актау живут без газа. Взрыв из-за утечки в подвальном помещении взрыв произошёл в конце октября, и с тех пор восстановление газовой системы так и не произведено. В доме живёт порядка 200 человек. Уже пятый месяц жители вынуждены готовить на плитках. Счета за электричество заметно поползли вверх.

«Вы же знаете, какой сейчас высокий тариф на электричество. Современные плитки поработают два дня, потом день не включаются. За последние четыре месяца я купила две плитки по 9 тысяч тенге. И это для меня тяжело. Моя зарплата – 150 тысяч, я мать-одиночка. Жильцы говорят: устали писать чиновникам. Из-за раскопанного двора они боятся за безопасность детей. Да и сроков, когда дом подключат к газоснабжению, никто не называет», - рассказала Бактыгуль Бегешова.

Её соседка Жанар Бекишбаева сообщила, что жители уже много раз обращались в акимат, но застройщик так и не передал никаких документов в уполномоченные органы.

Чиновники подтвердили: всё упирается в документы, которых нет. Вероятно, бумаги, оформленные при вводе дома в эксплуатацию, были утеряны. Поэтому решить вопрос с подключением коммуникаций не удаётся.

«На сегодня документы, оформленные при вводе в эксплуатацию, у строительной компании отсутствуют. Возможно, они были утеряны или отсутствуют по другим причинам. Сейчас в установленном порядке готовится их повторное формирование. После полного оформления строительная компания передаст документы в соответствующие уполномоченные органы, и затем мы сможем пустить газ», - пояснил Нурсултан Сайлаубаев, руководитель отдела архитектуры и градостроительства г. Актау.

Специалисты говорят, что на все бумажные процедуры потребуется ещё примерно полтора месяца. А вот территорию, разрытую для установления причин взрыва, в акимате пообещали восстановить быстрее - уже в ближайшую неделю.