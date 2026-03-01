В Мангистау возобновлено движение транспорта на ранее закрытых участках автодорог

В связи с улучшением погодных условий 1 марта в 12:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах областного и республиканского значения, передаёт Lada.kz
Как сообщает АО НК «КазАвтоЖол», для проезда доступны направления Шетпе-Актау (автодорога «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау»), Жетыбай-Жанаозен (дорога «Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана» ) и Актау-Курык.
Напомним, трассы были закрыты c 04:00 из-за снега и гололедицы.
Комментарии0 комментарий(ев)