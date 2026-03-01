18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.03.2026, 15:54

В каких домах живут жители Мангистау

Общество 0 3 637 Ольга Максимова

В Мангистауской области основная доля жилого фонда введена в эксплуатацию в начале XXI века, что обусловлено демографическим ростом и подъёмом экономики. В Бюро нацстатистики рассказали, что представляет собой жилой фонд Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Согласно данным статистики, общая площадь жилищного фонда региона составляет 19 408,9 тысяч квадратных метров и распределяется примерно поровну между городской и сельской местностями.

Всего в Мангистау 80 005 жилых домов. Только 7 974 находятся в городе (6 198 – ИЖС и 1 776 – МЖК). В сельской местности сосредоточена львиная доля жилья - 72 031 дом (69 167 – ИЖС и 2 864 – МЖК).

Таким образом, в Мангистау 75 365 жилых зданий являются индивидуальными жилыми постройками и 4 640 - многоэтажными жилыми домами.

Активное строительство МЖК началось с возведением Шевченко в начале 1960-х. А вот волны активного роста строительства как многоквартирных, так и индивидуальных домов наблюдались уже после 2010 года.

Так, согласно предоставленным данным, в Мангистауской области до 1970 года введены в эксплуатацию 1 813 домов, в 2011–2015 годах - 20 820 домов, в 2016–2020-х - 19 302 дома, в 2021–2025-х - 5 468 домов, в 2011–2005 - 7 208 домов, в 1996–2000-х - 2 290 домов. Небольшой объём распределён с 1971 по 1995 годы.

Одной из особенностей Мангистау является практически отсутствие деревянного жилого фонда. Основной материал, из которого сделаны 80 005 домов, - кирпич и камень (77 423). Также в области 106 домов крупно-панельные, 81 построен из крупноблочных материалов, 311 - из железобетонных, 1 300 - из ракушечника и 834 - из других стеновых материалов.

Всего в Мангистау 210 964 квартиры. Основная масса приходится на «двушки» - 64 485 квартир. Трёхкомнатных насчитывается 49 557 квартир, «однушек» - 33 461 квартира, четырёхкомнатных - 33 005, пятикомнатных - 19 357, шестикомнатных и более - 11 099 квартир.

При возведении собственного дома жители Мангистау предпочитают четырёхкомнатные дома (21 373), пятикомнатные (16 530), трёхкомнатные (12 256). Шесть и более комнат - в 10 266 объектах ИЖС.

Присутствуют и двухкомнатные дома - 9 355 единиц, и даже однокомнатные - 5 315 домов.

 

