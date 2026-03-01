Воздушная тревога и закрытое небо: турист из Актау рассказал о ситуации в Дубае

Семья из Актау оказалась среди пассажиров, застрявших в Дубае из-за резкого обострения обстановки в регионе. В интервью изданию Lada.kz глава семейства рассказал, как они пережили эти сутки.

В аэропорту Дубая. Фото предоставлено Аманбеком

Аманбек с супругой и детьми прилетели на отдых 21 февраля и должны были вернуться домой 27-го. Уже после прохождения паспортного контроля им сообщили о переносе рейса с 09:00 утра на 21:00 вечера. По словам туристов, их рейс оказался единственным, который сначала перенесли, а затем отменили, тогда как остальные самолёты продолжали выполнять полёты. Пассажирам объявили, что их разместят в гостинице, после чего им пришлось обратно проходить таможню.

В это время стали поступать новости – Иран в ответ на удары США и Израиля атаковал страны Персидского залива с американским присутствием.

«События закручивались, в аэропорту стали отменяться рейсы, Wi-Fi был перегружен, информацию получали урывками. Мы узнали, что рейсы отменены, а воздушное пространство закрыто. Работа аэропорта фактически остановилась, в терминалах скопилось большое количество людей», - рассказывает Аманбек.

Около 200 туристов из Актау собрались вместе, и представитель авиакомпании FlyArystan организовал для них трансфер в отель рядом с аэропортом. Путешественников разместили в гостинице и обеспечили питанием.

Люди заметно волновались, однако усталость взяла верх, и большинство постояльцев легли спать. Ночью их разбудила воздушная тревога. Одновременно включились телевизор, городской телефон и мобильные устройства, на экранах появились предупреждения на арабском и английском языках: «Максимальная угроза, летит ракета». Туристы спешно оделись, взяли документы и тёплые вещи и спустились вниз. По их словам, паники не было, гости отеля двигались спокойно, «как при землетрясении в Алматы».

Всех разместили в одном из помещений гостиницы, выдали воду и пледы. Там люди оставались до утра, некоторым даже удалось немного поспать. Утром, поднявшись в номера, они продолжали слышать звуки работы систем ПВО.

«Знакомые, проживающие постоянно в городе, рассказали, что провели ночь в подземном паркинге, а под утро обстрел усилился. Своими глазами видел вдалеке сбитую ракету, ощущение тревожное, конечно», - рассказал Аманбек.

В гостинице обстановка оставалась спокойной. Представитель консульства Казахстана встретился с казахстанцами, заверил их, что ситуация находится под контролем и «всё будет хорошо». Срок проживания в отеле продлили ещё на одну ночь.

Путешественникам также сообщили, что власти Дубая дали указание гостиницам оказывать содействие застрявшим туристам и не взимать оплату в случае истечения срока проживания, если они не могут покинуть страну. При этом некоторые отдыхающие, поддавшись панике, самостоятельно оплатили дополнительные сутки, и вопрос возврата средств остаётся открытым.

Взрывы в городе слышны до сих пор, поэтому туристы не исключают, что им придётся задержаться. Чёткой информации о возобновлении полётов нет, воздушное пространство вокруг остаётся закрытым.

Семья практически не покидала пределы гостиницы. По их словам, самым тяжёлым моментом была именно ночная сирена.

«От города устаёшь, хочется домой, хотя здесь всё шикарно и красиво. Когда задерживаешься в отпуске при таких обстоятельствах, уже не до отдыха, веселого мало. Переживаем за семью, переживаем, как попадём домой», - говорит Аманбек.

Сейчас мангистаусцы находятся в отеле и ожидают дальнейшего развития событий. Для оперативного обмена информацией все казахстанцы, находящиеся в Дубае, объединились в чате. Все они надеются, что им скоро удастся ступить на родную землю.

По данным Минтранспорта РК, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим 28 февраля отменены 14 рейсов, а 1 марта - 12 рейсов из этих стран в Казахстан.

Также по расписанию полётов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов.