В Актау не убравший вовремя гирлянды подрядчик получил «нагоняй»

После обсуждения в социальных сетях и публикации в СМИ в Актауском городском акимате предприняли меры в отношении подрядчика, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в городском акимате, действительно выявлены факты того, что часть новогодних украшений не была своевременно демонтирована.
Со стороны городского отдела ЖКХ ответственному подрядчику вынесено предупреждение. В настоящее время проводятся работы по демонтажу украшений на указанных участках, - сообщили чиновники.
Власти заверили, что демонтаж будет завершен в ближайшее время.
Напомним, в редакцию поступило обращение с просьбой выяснить, почему процесс демонтажа затянулся. Праздничные гирлянды, которыми к Новому году полностью обмотали деревья, до сих пор остаются на зеленых насаждениях.
Комментарии1 комментарий(ев)