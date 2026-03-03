В Актау не убравший вовремя гирлянды подрядчик получил «нагоняй»

После обсуждения в социальных сетях и публикации в СМИ в Актауском городском акимате предприняли меры в отношении подрядчика, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщили в городском акимате, действительно выявлены факты того, что часть новогодних украшений не была своевременно демонтирована.

Со стороны городского отдела ЖКХ ответственному подрядчику вынесено предупреждение. В настоящее время проводятся работы по демонтажу украшений на указанных участках, - сообщили чиновники.

Власти заверили, что демонтаж будет завершен в ближайшее время.

Напомним, в редакцию поступило обращение с просьбой выяснить, почему процесс демонтажа затянулся. Праздничные гирлянды, которыми к Новому году полностью обмотали деревья, до сих пор остаются на зеленых насаждениях.