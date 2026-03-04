18+
03.03.2026, 20:05

Адвокат из Актау предложил усилить Конституцию в части правосудия

Общество 0 1 461 Сергей Кораблев

В проекте новой Конституции предусмотрена статья 78, закрепляющая ключевые принципы правосудия. Адвокат Айбек Суюндуков выступил с инициативой дополнить ее новым подпунктом, усиливающим гарантии защиты обвиняемых, сообщает Lada.kz.

Адвокат Айбек Суюндуков
Адвокат Айбек Суюндуков

Речь идет о пункте 3 статьи 78 проекта Конституции, который содержит шесть принципов, обязательных для судьи при отправлении правосудия.

В частности, в проекте закреплено, что при отправлении правосудия судья должен руководствоваться следующими принципами:

  1. Никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом.
  2. В суде каждый человек имеет право быть выслушанным.
  3. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
  4. Любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
  5. Не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания.
  6. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

Айбек Суюндуков предложил дополнить статью новым подпунктом следующего содержания:

«Обвинительный приговор может быть вынесен только после всесторонней проверки, опровержения и оценки всех доводов в защиту обвиняемого».

По мнению адвоката, такая норма соответствует фундаментальным принципам презумпции невиновности и права на защиту, уже закреплённым в действующей Конституции Республики Казахстан.

Он также отметил, что аналогичные гарантии содержатся в международных правовых актах – в статье 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство) и в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В уголовно-процессуальном кодексе Казахстана уже закреплена обязанность суда исследовать все доказательства, включая те, что оправдывают обвиняемого. Однако, по мнению адвоката, закрепление этой нормы на конституционном уровне повысило бы ее статус и сделало бы обязательной для всех ветвей власти.

Такая норма способствовала бы повышению доверия к правосудию и минимизировала бы риски обвинительного уклона, который иногда отмечается в постсоветских юрисдикциях, - считает адвокат.

Напомним, ранее Айбек Суюндуков также высказался о поправках в Конституцию.

