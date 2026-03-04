Адвокат из Актау предложил усилить Конституцию в части правосудия

В проекте новой Конституции предусмотрена статья 78, закрепляющая ключевые принципы правосудия. Адвокат Айбек Суюндуков выступил с инициативой дополнить ее новым подпунктом, усиливающим гарантии защиты обвиняемых, сообщает Lada.kz.
Речь идет о пункте 3 статьи 78 проекта Конституции, который содержит шесть принципов, обязательных для судьи при отправлении правосудия.
В частности, в проекте закреплено, что при отправлении правосудия судья должен руководствоваться следующими принципами:
Айбек Суюндуков предложил дополнить статью новым подпунктом следующего содержания:
«Обвинительный приговор может быть вынесен только после всесторонней проверки, опровержения и оценки всех доводов в защиту обвиняемого».
По мнению адвоката, такая норма соответствует фундаментальным принципам презумпции невиновности и права на защиту, уже закреплённым в действующей Конституции Республики Казахстан.
Он также отметил, что аналогичные гарантии содержатся в международных правовых актах – в статье 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство) и в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.
В уголовно-процессуальном кодексе Казахстана уже закреплена обязанность суда исследовать все доказательства, включая те, что оправдывают обвиняемого. Однако, по мнению адвоката, закрепление этой нормы на конституционном уровне повысило бы ее статус и сделало бы обязательной для всех ветвей власти.
Такая норма способствовала бы повышению доверия к правосудию и минимизировала бы риски обвинительного уклона, который иногда отмечается в постсоветских юрисдикциях, - считает адвокат.
Напомним, ранее Айбек Суюндуков также высказался о поправках в Конституцию.
Комментарии0 комментарий(ев)