18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 11:34

Из-за ситуации на Ближнем Востоке более 140 казахстанцев вернулись в Актау

Общество 0 1 678 Лиана Рязанцева

В аэропорты Казахстана прибыло несколько рейсов из стран Ближнего Востока, в том числе и в Актау. Министерство транспорта РК сообщило, сколько соотечественников вернулись из городов Медина и Джидда, передает Lada.kz.

Фото: Международный аэропорт Актау
Фото: Международный аэропорт Актау

Сегодня, 4 марта, в министерстве транспорта РК сообщили, что в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока.

Сообщается, что авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:  

  • рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту 142 пассажира;
  • рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау прибыл в 01:19 часов, 145 пассажиров;
  • рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50 часов, 174 пассажиров;
  •  рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 03:34 часов, 179 пассажир.  

Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 порядка 290 кресел).  

На сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажира.  Работа по возврату граждан Казахстана продолжается, - отметили в министерстве.

В министерстве также добавили, что Air Astana в ночь с 3 на 4 марта выполнила четыре репатриационных рейса: Медина – Атырау, Медина – Актау и два рейса Джидда – Атырау. Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек. Для удобства пассажиров авиакомпания также выполнила два рейса из Атырау в Алматы и один рейс в Астану.

На 4 марта запланировано дополнительно два репатриационных рейса, которые будут реализованы совместно с МИД РК. Вылет из Джидды в Актау в 18:00 часов, прилет в Актау в 01:05+ часов, с последующим прибытием в Алматы в 06.05+ часов. Вылет из Джидды в Атырау в 20:45, прилет в Атырау в 05:05+ часов, с последующим прибытием в Алматы в 09:55+ часов. Везде указано время аэропорта вылета и прилета. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях, - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее казахстанцев попросили срочно эвакуироваться из Ирана из-за обмена ракетными ударами между Ираном и США, а также продолжающихся массовых протестов. 

Из-за ситуации в Иране Air Astana внесла корректировки в рейс из Актау. 

Семья из Актау оказалась среди пассажиров, застрявших в Дубае из-за резкого обострения обстановки в регионе. В интервью изданию Lada.kz глава семейства рассказал, как они пережили эту ситуацию.

3
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь