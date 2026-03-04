Из-за ситуации на Ближнем Востоке более 140 казахстанцев вернулись в Актау

В аэропорты Казахстана прибыло несколько рейсов из стран Ближнего Востока, в том числе и в Актау. Министерство транспорта РК сообщило, сколько соотечественников вернулись из городов Медина и Джидда, передает Lada.kz .

Фото: Международный аэропорт Актау

Сегодня, 4 марта, в министерстве транспорта РК сообщили, что в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока.

Сообщается, что авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:

рейс KC2202 прибыл в Актау в 21:28, на борту 142 пассажира;

рейс KC2208 по маршруту Медина – Атырау прибыл в 01:19 часов, 145 пассажиров;

рейс KC2206 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 02:50 часов, 174 пассажиров;

рейс KC2204 по маршруту Джидда – Атырау прибыл в 03:34 часов, 179 пассажир.

Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы – Маскат – Алматы на воздушном судне Boeing 767 порядка 290 кресел).

На сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажира. Работа по возврату граждан Казахстана продолжается, - отметили в министерстве.

В министерстве также добавили, что Air Astana в ночь с 3 на 4 марта выполнила четыре репатриационных рейса: Медина – Атырау, Медина – Актау и два рейса Джидда – Атырау. Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек. Для удобства пассажиров авиакомпания также выполнила два рейса из Атырау в Алматы и один рейс в Астану.

На 4 марта запланировано дополнительно два репатриационных рейса, которые будут реализованы совместно с МИД РК. Вылет из Джидды в Актау в 18:00 часов, прилет в Актау в 01:05+ часов, с последующим прибытием в Алматы в 06.05+ часов. Вылет из Джидды в Атырау в 20:45, прилет в Атырау в 05:05+ часов, с последующим прибытием в Алматы в 09:55+ часов. Везде указано время аэропорта вылета и прилета. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях, - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее казахстанцев попросили срочно эвакуироваться из Ирана из-за обмена ракетными ударами между Ираном и США, а также продолжающихся массовых протестов.

Из-за ситуации в Иране Air Astana внесла корректировки в рейс из Актау.

Семья из Актау оказалась среди пассажиров, застрявших в Дубае из-за резкого обострения обстановки в регионе. В интервью изданию Lada.kz глава семейства рассказал, как они пережили эту ситуацию.