Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
27.02.2026, 20:57

Казахстанцев просят срочно эвакуироваться из Ирана: что происходит и почему это важно

Новости Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальной рекомендацией для граждан страны, находящихся в Исламской Республике Иран. Ведомство призвало временно воздержаться от поездок в страну и, по возможности, покинуть её уже сейчас. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Официальные рекомендации МИД

В опубликованном заявлении министерство подчёркивает, что гражданам Казахстана, находящимся на территории Ирана, следует проявлять повышенную бдительность, строго соблюдать меры безопасности и отслеживать текущие новости. Также МИД советует ориентироваться на инструкции местных властей и дипломатических представительств.

«Гражданам Казахстана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендуем покинуть страну, проявлять осторожность, отслеживать новости и соблюдать рекомендации местных властей», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство напоминает о необходимости тщательно планировать поездки в страны Ближнего Востока с учётом возможного резкого обострения ситуации.

Дипломатические контакты и поддержка граждан

Дипломатические учреждения Казахстана в Иране продолжают работать в обычном режиме. Для граждан и их родственников открыты специальные линии связи, позволяющие получать актуальную информацию и оперативную помощь. МИД акцентирует внимание на том, что поддержка казахстанцев в Иране будет обеспечена на всех доступных уровнях.

Причины рекомендаций: внешняя и внутренняя нестабильность

Главной причиной экстренной рекомендации является обострение геополитической обстановки. После нового раунда ядерных переговоров в Женеве, который не привёл к соглашению, сохраняется риск обмена ракетными ударами между Ираном и США.

Кроме внешней угрозы, в стране продолжаются массовые протесты. Демонстрации перерастают в столкновения с силами безопасности, а многие каналы связи остаются заблокированными.

Трудности выезда и возможные последствия

Международные авиакомпании уже начали отменять рейсы в Тегеран, что серьёзно осложняет возможность безопасного выезда. Существует реальная угроза введения военного положения, которое может полностью парализовать работу гражданской инфраструктуры, банков и системы коммуникаций.

С учётом всех этих факторов МИД Казахстана настоятельно рекомендует гражданам страны, находящимся в Иране, действовать максимально ответственно и при первой возможности покинуть территорию страны, чтобы избежать потенциальной опасности.

