«Пейзажи просто неземные» - итальянский путешественник о Бозжыре

Итальянский путешественник добирается из Милана в Токио попутным транспортом, и Мангистауская область стала промежуточной точкой в долгом пути. Итальянец прогулялся по областному центру и побывал на самой знаковой локации - Бозжыре, передаёт Lada.kz .

Фото: Milan2tokyo

Итальянец совершает путешествие из Милана в Токио, используя только наземный транспорт. Его маршрут заранее не был чётко спланирован - он движется спонтанно, ориентируясь на возможности и впечатления. Мангистауская область стала одной из промежуточных точек этого уникального пути. В областном центре путешественник совершил прогулку по городу, познакомился с его достопримечательностями, а главной целью визита стало знаменитое природное урочище Бозжыра, известное своими впечатляющими пейзажами и неземной красотой. Впечатлениями он делится в аккаунте milan2tokyo в соцсети Instagram.

В Актау он прибыл на поезде из Атырау на 44 день путешествия.

Milan2tokyo поделился, что, несмотря на то что поспал в поезде, он решил снять номер в отеле, чтобы переночевать на настоящей кровати.

Он прогулялся по Аллее Победы, ознакомившись с монументами. Особенно его впечатлил Вечный огонь:

«Это мемориал Великой Отечественной войны, в центре которого находится Вечный огонь, окружённый пятью белыми панелями, каждая из которых посвящена отдельному году войны и украшена скорбными сценами. Например, 1944 год изображает скорбящую мать, держащую своего сына», - рассказал он подписчикам.

На следующий день Milan2tokyo отправился на плато Устюрт, чтобы познакомиться с уникальным природным объектом - Бозжырой.

Он отметил, что Бозжыра - это главная причина, почему он заехал в Актау. Путь к Бозжыре был непростым: нужно было проехать сотни километров по асфальтированной дороге, а затем ещё преодолеть бездорожье в степи. По пути он также побывал в урочище Кылылкуп, которое в народе называют Тирамису. К слову, это всемирно известный итальянский десерт.

«Здесь, в Мангистауской области, есть национальный парк с пейзажами буквально не из этого мира. Мы объехали заповедник, чтобы полюбоваться красотой с разных точек обзора, и пейзажи были просто неземными. Вдалеке мне даже удалось заметить диких баранов. После быстрого обеда мы сменили локацию, чтобы увидеть другие оттенки и краски. Мне уже тогда казалось, что я стою на другой планете, но, как оказалось, летом пейзажи ещё более впечатляющие - глинистые склоны сияют ещё более яркими цветами. Но есть один плюс посещения зимой - ни одного человека вокруг. Поэтому горы были полностью в моём распоряжении, и я отправился на небольшую прогулку».

После посещения Бозжыры Milan2tokyo снова вернулся в Актау. В ожидании вечернего поезда он решил ещё раз прогуляться по городу.

Путешественник из Италии побывал на Скальной тропе, которая произвела на него умиротворяющее впечатление. Он отметил, что обнаружил её случайно, так как этого объекта нет на Google-картах.

«Я хотел бы поближе посмотреть на Каспийское море. Потом я обнаружил приятную набережную вдоль побережья, которой почему-то нет на Google-Maps. Думаю, я нашел одно из самых спокойных мест на земле. А в завершение я выпил кофе в доме на сваях с видом на море».

Вечером со станции Мангистау он продолжил свой путь на поезде, который увез его в Узбекистан.