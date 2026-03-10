В Мангистау отмечено уменьшение случаев кори

С начала года в Мангистауской области зафиксирован 131 лабораторно подтверждённый случай заболеваемости корью. С конца февраля отмечается спад регистрации болезни. Об этом проинформировал Мухтар Сербаев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz .

Мухтар Сербаев о ситуации по кори. Фото из архива Lada.kz

По данным, представленным Сербаевым, с 1 января по 9 марта 2026 года в области зарегистрировано 202 случая подозрения на корь, из них 131 (64,8%) подтверждён лабораторным методом.

«По сравнению с девятой неделей текущего года на десятой неделе отмечено снижение заболеваемости корью на 18 случаев, или в 4,6 раза. Среди заболевших 73,3% (96 случаев) составляют дети до 5 лет, а 74,8% — лица, не получившие вакцинацию», — сказал Мухтар Сербаев.

Напомним: согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 3 от 19 февраля 2026 года на территории Мангистауской области усилены санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия по профилактике кори.