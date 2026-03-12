Полиция переведена на усиление в Мангистау

В преддверии праздничных дней более 1500 полицейских перешли на усиленный режим службы в Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

В пресс-службе ведомства сообщили, что в канун предстоящих праздников полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.

К обеспечению правопорядка задействовано 1500 сотрудников Национальной гвардии. Усиленные наряды будут задействованы на улицах, в местах массового пребывания граждан и на дорожной сети региона, с акцентом на оперативное реагирование на обращения граждан и обеспечение правопорядка, - сообщили в ведомстве.

В полиции заявили, что будут обеспечивать общественную безопасность в период проведения праздничных мероприятий.

С программой культурно-массовых мероприятий «Амал – праздник согласия и единства» можно подробнее можно ознакомиться здесь.

В честь праздника Амал в Мангистауской области состоится концерт с участием певцов из Узбекистана, Кыргызской Республики, Турции и Азербайджана.