«Где хозяева?» Лошади свободно разгуливают в Актау

В социальных сетях пользователи обсуждают появление лошадей, свободно гуляющих по городу.

По словам очевидцев, животных заметили в парке «Акбота», а также в 1‑м и 4‑м микрорайонах.

На опубликованных кадрах видно, как животные спокойно ходят во дворах, по паркам и возле жилых домов.

Жители выражают обеспокоенность тем, что лошади находятся без присмотра.

«Лошадь - животное пугливое, может кого-то и покалечить. Почему никто не смотрит за ними? Они выглядят как брошенные. Где управа на хозяев?» - пишут горожане в комментариях.

Ранее в городской администрации сообщали, что по данному вопросу необходимо сообщать в дежурную часть «102». После того как установят хозяина скота, его привлекут к административной ответственности.

Напомним, на проезжей части из-за лошадей произошел затор в Актау.