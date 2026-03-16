Один из участков дорог закрыли для проезда в Актау

В Актау 16 марта временно перекрыли один из оживленных участков дороги из-за реконструкции, сообщает Lada.kz .

По данным городского акимата, продолжается реализация проекта по реконструкции 5-километрового участка дороги от Специализированного центра обслуживания населения до автозаправочной станции «Нурас».

С 16 марта 2026 года начнутся дорожно-строительные работы на участке от пересечения 29А микрорайона, «Шыгыс-1» и села Баскудук до перекрестка микрорайонов «Шыгыс-1», «Шыгыс-2» и села Баскудук.

На время проведения работ движение транспорта на данном участке будет временно перекрыто.

Для водителей организуют объездной маршрут согласно утвержденной схеме. При этом на объездной дороге будет временно ограничено движение грузового транспорта.

Власти просят жителей и водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.

Напомним, ранее жители 2 микрорайона обратились с жалобой на ситуацию возле строящегося жилого комплекса, расположенного напротив гостинично-оздоровительного комплекса Mandarin. По словам горожан, после установки забора вдоль строительного участка пешеходный проход оказался полностью перекрыт.