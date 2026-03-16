© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.03.2026, 16:32

Блогер-миллионник из Китая сняла вирусные ролики на фоне красот Мангистау

Общество 0 1 437 Сергей Кораблев

Китайская модель и инфлюенсер Таотао Айма вновь посетила Мангистаускую область. Блогер с почти тремя миллионами подписчиков сняла серию видео на фоне природных достопримечательностей региона и стала гостьей праздника Амал на Отпан тау, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Таотао Айма, имеющая в Instagram 2,8 млн подписчиков, вновь приехала в Мангистаускую область. В социальной сети блогер опубликовала видеоролики, снятые на фоне известных природных локаций региона.

На кадрах Таотао Айма скачет на лошади у подножия горы Бокты, держит на руке беркута, а также позирует с казахской породой собак – тазы в Долине шаров. Кроме того, блогер проехалась верхом на черном скакуне по побережью Каспийского моря.

Также стало известно, что инфлюенсер стала гостем праздника Амал, который проходит на историческом месте Отпан тау. По словам Таотао Аймы, ей было особенно интересно познакомиться с казахской национальной культурой. Она отметила гостеприимство казахского народа и богатство его традиций.

Как сообщили организаторы, блогер была специально приглашена в Мангистаускую область в честь весеннего праздника.

Главная цель визита – популяризация древнего традиционного праздника казахского народа и знакомство международной аудитории с его историей и значением. Также инициатива направлена на продвижение туристического потенциала региона и демонстрацию иностранным гостям казахского гостеприимства и масштабов празднования Амала.

Напомним, ранее блогер публиковала видео, снятое на легендарном плато Бозжыра.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь