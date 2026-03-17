«Почему такое варварство?»: жители Актау возмутились крупной вырубкой деревьев и кустарников

Сергей Кораблев

Жители 13 микрорайона пожаловались на массовую вырубку деревьев и кустарников на огороженной территории перед домом №2. По их словам, зеленые насаждения вырывают с корнем, а кустарники полностью сравняли с землей, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 13 микрорайона
Горожане возмущены происходящим и задаются вопросом, почему в городе, где ежегодно население поднимает вопрос о сохранении зеленых насаждений, допускается уничтожение деревьев.

В городе за каждое зеленое насаждение борются, а здесь все убирают. Почему такое варварство?, - возмущаются жители.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный участок находится в частной собственности. Владельцем земли является учреждение «Международная Академия Труда».

Целевое назначение участка – размещение и эксплуатация здания детского сада. Кадастровый номер участка – 13200013155, площадь составляет 1,1742 гектара.

Территория принадлежит собственнику на праве частной собственности, поэтому городские власти не имеют отношения к проводимым на территории работам.

Напомним, ранее в 1 микрорайоне проводилась вырубка деревьев ради строительства новой детской площадки. В городском акимате прокомментировали ситуацию.

дорожник
Полная чушь. Попробуйте, например, в Ялте срубить дерево в собственном дворе. Вам немедленно прилетит астрономический штраф.. А городским властям Актау следует задумываться прежде чем отдавать в частные руки участок по середине города. И вообще хотелось бы знать кто первый додумался в городе где полностью отсутствовал частный сектор выделять участки в частные руки. Зачем?
17.03.2026, 04:23
fox1167
"Территория принадлежит собственнику на праве частной собственности, поэтому городские власти не имеют отношения к проводимым на территории работам."----Обычная акиматовская тупая логика! Если следовать ей то наши сыновья тоже принадлежат нам родителям и нам решать идти им в армию или нет! Тогда почему государственные власти лезут к нам с призывом?
17.03.2026, 02:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

