«Почему такое варварство?»: жители Актау возмутились крупной вырубкой деревьев и кустарников

Жители 13 микрорайона пожаловались на массовую вырубку деревьев и кустарников на огороженной территории перед домом №2. По их словам, зеленые насаждения вырывают с корнем, а кустарники полностью сравняли с землей, сообщает Lada.kz .

Горожане возмущены происходящим и задаются вопросом, почему в городе, где ежегодно население поднимает вопрос о сохранении зеленых насаждений, допускается уничтожение деревьев.

В городе за каждое зеленое насаждение борются, а здесь все убирают. Почему такое варварство?, - возмущаются жители.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный участок находится в частной собственности. Владельцем земли является учреждение «Международная Академия Труда».

Целевое назначение участка – размещение и эксплуатация здания детского сада. Кадастровый номер участка – 13200013155, площадь составляет 1,1742 гектара.

Территория принадлежит собственнику на праве частной собственности, поэтому городские власти не имеют отношения к проводимым на территории работам.

